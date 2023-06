Algérie: Formation professionnelle - Mobilisation de tous les moyens nécessaires à l'encadrement des examens professionnels

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé, jeudi à Alger, que le secteur veillait à mobiliser tous les moyens et à réunir toutes les conditions nécessaires à l'encadrement des examens professionnels.

"En dépit du grand nombre de candidats qui se rendent aux établissements de formation agréés et désignés comme centres d'examen, le secteur veille à mobiliser toutes les ressources et à réunir toutes les conditions nécessaires à l'encadrement et à la supervision des examens professionnels des travailleurs en vue de faciliter l'opération de recrutement", a précisé M. Merabi lors d'une plénière au Conseil de la nation, consacrée aux questions orales, et présidée par M. Chenoufi Salim, vice-président de cette instance parlementaire.

Le ministre a, également, indiqué que ses services donnent des instructions strictes aux comités de supervision de ces examens à l'effet de mettre en oeuvre les réglementations en vigueur, et ce dans le but de "recruter des personnes compétentes et qualifiées, loin de tout népotisme".

Répondant à une question sur le secteur de la formation professionnelle dans les wilayas du Sud, notamment celles nouvellement créées, M. Merabi a souligné que "ces wilayas ont bénéficié des mesures d'urgence suite au dernier découpage administratif", dans le cadre des efforts de l'Etat visant à réunir les conditions nécessaires pour assurer une formation pluridisciplinaire et accessible aux jeunes de ces régions.

Dans le cadre des programmes d'investissement inscrits au niveau du ministère, souligne-t-il, plusieurs projets ont été concrétisés en matière de réalisation d'infrastructures et de rénovation d'équipements techniques, pédagogiques et bureautiques au titre du budget d'équipement de l'exercice 2023, dont la réalisation et l'équipement du siège de la Direction de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya, y compris les logements de fonction, dans les wilayas de Timimoun, In Guezzam, Béni Abbès, In Salah, Djanet et El Meniaa, outre les opérations de réhabilitation ayant touché les autres wilayas du Sud.