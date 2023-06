Algérie: La carte de distribution du lait subventionné finalisée en septembre

ALGER — La carte de distribution du lait subventionné sera fin prête en septembre, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni.

Intervenant lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, présidée par le vice-président du Conseil, Salim Chenoufi, le ministre a indiqué que l'élaboration de cette carte a été faite selon le nombre d'habitants par communes et par wilayas, tout en tenant compte de la localisation des laiteries publiques et privées.

Supervisée par une commission interministérielle, la carte comprend des mécanismes de traçage du lait afin d'éviter toute éventuelle déviation lors de la distribution, a-t-il souligné.

Au sujet de l'approvisionnement de la wilaya de Médéa, le ministre a précisé que la wilaya disposait de trois laiteries et bénéficiait du lait en poudre subventionné avec une quote-part mensuelle de 362 tonnes, en plus de 127 tonnes supplémentaires accordées durant le mois de Ramadhan, et qui continuent à être distribuées jusqu'à présent.

Par ailleurs, le ministre a fait état d'un dossier à soumettre au Gouvernement pour "criminaliser l'abattage anarchique de moutons au niveau des abattoirs non surveillés et mettre en place une loi régissant cette activité".

En réponse à une question sur l'augmentation des prix des engrais, M. Henni a indiqué que son ministère avait mis en place plusieurs mécanismes pour contrôler cette situation, en ce sens que le référentiel de prix a été revu, et les prix des engrais largement utilisés ont été subventionnés avant la campagne labour-semailles 2021 et 2022, afin d'alléger les charges des agriculteurs.

Un tableau référentiel de prix a été établie, conformément à des instructions ministérielles, comprenant les nouveaux prix des engrais en 2021 et l'insertion de l'engrais potassique dans la liste des engrais subventionnés, a-t-il rappelé, faisant remarquer que le taux de subvention des engrais a été porté à 50% au lieu de 20%, avec la priorisation des produits locaux.

Dans le même contexte, le ministre a rappelé la signature d'un accord avec le Groupe "ASMIDAL" sur un programme pluriannuel continu jusqu'à 2025, et d'un accord entre le ministère de l'Energie et des Mines et un investisseur étranger pour la réalisation d'une usine de production de tous types engrais potassiques qui entrera en service début 2024.

Il a rappelé aussi tous les efforts fournis quant à l'application du contrôle obligatoire sur la distribution des engrais et sur la prise en charge des besoins des exploitations agricoles, à l'instar de la réalisation de 17.500 Km de raccordement électrique en 2022.

M. Henni a évoqué l'examen du dossier de la production du maïs d'engrais dont "la production dépasse la consommation" selon le ministre, et la prise "des mesures en la matière le plutôt possible".

En réponse à une question sur le développement de la superficie destiné à l'acacia à Tindouf, le ministre a indiqué que le secteur était en passe développer un programme de plantation d'arbres résistants et fruitiers, dont la subvention des agriculteurs s'élève à 100%, tandis que le groupe génie rural (GGR) s'occupe de la fourniture des arbres et de la plantation, de l'irrigation et du suivi technique.

Dans ce même contexte, un programme de protection et de développement de l'acacia a été développé à travers quelques établissements du secteur, ainsi que la préparation d'une étude par le bureau national des études pour le développement rural en vue de développer la plantation de cet arbre qui occupe actuellement une superficie globale de 2.600.000 hectares, à travers 6 wilayas (Illizi, Tamenraseet, Tindouf, Bechar, Ghardaia et Adrar).

Quant au développement de l'arganier, le ministre a révélé le transfert du Centre national de développement de l'arganier à un "endroit plus approprié".