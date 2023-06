Algérie: La formation des journalistes au pays consacre la politique de l'Etat pour la promotion de la pratique médiatique

ORAN — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a souligné jeudi à Oran, que la formation des journalistes est l'un des axes de la politique de l'Etat pour promouvoir la pratique des médias et l'amélioration des performances de la presse en Algérie.

Lors de sa supervision de l'ouverture de la septième session de formation sur la communication institutionnelle, accueillie par la wilaya d'Oran durant trois jours, le ministre a indiqué que "l'organisation d'une série de formations au profit de la presse nationale, notamment aux journalistes et aux responsables des cellules de communication à travers 40 wilayas, consacre la volonté de l'Etat de promouvoir la pratique des médias en Algérie et l'amélioration de la performance de la presse nationale, y compris les médias électroniques et les médias de proximité, dans une approche qui prend en compte les différentes conditions et éléments pour mener à bien le processus de formation".

M.Bouslimani a souligné que "cette politique, mise en oeuvre en coordination avec différents partenaires et acteurs, fait de la formation une condition de professionnalisme et de compétitivité, notamment face à la numérisation et à la guerre électronique".

Le ministre a ajouté que cette politique a été "fortement appréciée des experts, des spécialistes et des organisations à l'intérieur et à l'extérieur du pays, y compris l'Union africaine de radiodiffusion et de télédiffusion, qui a honoré, lors de sa dernière session à Abuja (Nigéria) en mai dernier, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ses efforts dans le développement des médias nationaux et africains".

A ce propos, il a expliqué que ces formations, qui ont été lancées en novembre dernier et ont concerné une quarantaine de wilaya à travers le pays, visent à "rapprocher le journaliste des chargés de la communication dans les wilayas et communes et cela aura également pour effet de permettre au citoyen de recevoir des informations avérées et sans équivoque, car le vide et le manque de communication sont des amis de la rumeur, et le contact, la communication et l'information correcte sont l'ennemi des rumeurs".

Durant les trois jours de formation, plusieurs interventions seront présentées par des professeurs universitaires sur la déontologie et l'éthique de la profession, dans le cadre de la communication institutionnelle, la communication dans l'espace public, l'action communicative, le rôle de la presse locale dans la promotion des politiques publiques, et autres.

Il est à noter que cette formation est organisée par le ministère de la Communication, en coordination avec les ministères de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du territoire et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed" et entre dans le cadre de la poursuite de la réalisation sur le terrain du programme national intersectoriel de formation en communication institutionnelle.