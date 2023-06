Sénégal: Tensions au pays - Les footballeurs dénoncent et appellent à un retour à la paix

Plusieurs footballeurs sénégalais réagissent depuis jeudi aux heurts meurtriers qui ont fait, au moins, neuf morts dans le pays. Ils appellent à un retour à la paix, à la sagesse, et à la justice.

Ce jeudi 1er juin, des violents heurts ont éclaté dans plusieurs villes du Sénégal après l'annonce de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Les affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ont fait neuf morts, selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome.

Ces incidents ont poussé beaucoup de joueurs internationaux sénégalais à prendre la parole pour appeler à un retour au calme. La star des Lions, Sadio Mané, estime que « trop de sang a déjà coulé depuis 2 ans » et considère qu'il « est essentiel que toutes les parties prenantes de la nation unissent immédiatement leurs efforts pour retrouver la paix. » « Attention ! Nous devons préserver notre Jeunesse, c'est notre première richesse », avertit le joueur du Bayern.

Krépin Diatta : « Où est la justice dans tout cela ? »

L'attaquant Famara Diédhiou rappelle que « le Sénégal a toujours été un pays de référence en Afrique, mais surtout dans le monde » et estime aussi que « trop de sang a coulé ». « Le chaos, la terreur, l'insécurité, NON NON NON !! », crie l'international sénégalais.

De son côté, Idrissa Guèye en appelle à Dieu pour aider les dirigeants à agir « avec justice et sagesse » et faire « que la vérité et la justice prévalent sur l'oppression ».

Loin de moi l'idée de parler politique, d'inciter ou d'influencer à quelque parole ou acte mais au vu de l'actualité dramatique..Je me sens obligé de parler. Tout d'abord je présente mes condoléances aux familles des défunts de Ziguinchor. Je souhaite un prompt rétablissement-- Abdou-lakhad Diallo (@Abdou_diallo_) May 16, 2023

Parmi, les joueurs sénégalais qui ont réagi, seul Krépin Diatta a pris position d'une façon tranchée. « Depuis deux ans, un cas de viol a semé la terreur et le chaos, entraînant des pertes humaines, pour finalement aboutir à un verdict et à une condamnation pour des faits autres que ceux dont il [Ousmane Sonko : Ndlr] est accusé depuis deux ans. Où est la justice dans tout cela ? » s'interroge le joueur de l'AS Monaco.

À noter que le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui devait publier la liste des joueurs pour la rencontre Sénégal-Bénin du 17 juin, a annulé sa conférence de presse en raison des tensions à Dakar. La liste sera publiée sur le site officiel de la Fédération sénégalaise de football (FSF).