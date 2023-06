Algérie: Saison estivale 2023 - Réalisation de nouveaux établissements hôteliers et promotion des prestations touristiques

ALGER — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a annoncé, jeudi à Alger, une batterie de mesures prises pour mener à bien la saison estivale 2023, notamment en matière de réalisation d'établissements hôteliers et de promotion de prestations touristiques.

En vue d'assurer le succès de la saison estivale 2023, "Neuf (09) établissements hôteliers ont été réceptionnés depuis le début de l'année au niveau des wilayas côtières, d'une capacité d'accueil de 800 lits et offrant 400 postes d'emploi, en plus de 38 autres dont la réception est prévue pour le second semestre de 2023", a précisé le ministre lors d'une séance plénière au Conseil de la nation, consacrée aux questions orales, présidée par M. Salim Chenoufi, vice-président du Conseil.

Plus explicite, M. Didouche a précisé que le ministère oeuvrait, en coordination avec les différentes parties concernées, dans le cadre de la Commission nationale multisectorielle présidée par le ministère de l'Intérieur, à assurer le succès de la saison estivale en cours, notamment à travers l'exploitation des cités universitaires, la consécration d'espaces pour des camps de vacances familiaux et l'organisation d'expositions sur l'artisanat et de visites touristiques.

Relevant la nécessité de développer le tourisme interne eu égard aux atouts naturels et historiques que recèlent l'Algérie, M. Didouche a rappelé le rôle clé du secteur du Tourisme et de l'Artisanat dans la promotion du développement local et la diversification de l'économie nationale.

En réponse à une question sur le développement des structures touristiques à Djanet, il a fait état de "7 projets validés pour la construction de structures hôtelières d'une capacité d'accueil de 1.400 lits, et de 700 emplois", affirmant le lancement des travaux au niveau de deux projets.

Dans le même contexte, M. Didouche a annoncé "l'attribution à Djanet d'une assiette foncière d'une superficie de 100 hectares, destinée à l'investissement touristique", en vue de mettre en place "quelque 1.600 lits et créer 800 emplois, en plus de la mise en place d'une Agence chargée de la fourniture et de la gestion du foncier touristique".