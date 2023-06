Algérie: Pêche - Badani examine avec le Directeur général de l'OADA les voies de la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Ahmed Badani, a reçu jeudi à Alger le Directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA), M. Ibrahim Adam Ahmed Al-Dakhiri, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Al-Dakhiri était accompagné du Directeur général adjoint de l'OADA, du Chef du bureau régional Algérie et du Directeur des affaires administratives du bureau régional, selon la même source.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de cadres du secteur et du Directeur général du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA), les deux parties ont exposé, selon le communiqué, les moyens de renforcer la coopération entre le ministère et l'OADA dans plusieurs domaines, à l'instar de l'aquaculture dans les cages flottantes en mer et en eau douce, ainsi que l'échange d'expériences en matière de nouveautés telles que la maitrise des techniques d'élevage d'alevins et la production d'aliments aquacoles.

La coopération entre les deux parties inclue également la recherche scientifique via l'exploitation commune du bateau de la recherche scientifique "Grine Belkassem" pour entraîner tous ceux qui veulent acquérir des compétences en matière d'évaluation de richesses maritimes, et de tirer profit de l'expérience algérienne en matière du système informatique statistique, ainsi que les start-up actives dans le domaine de la pêche et l'aquaculture, selon le communiqué.

Les deux parties ont convenu, à l'issue de la rencontre, de "mettre en place un groupe de travail afin d'établir un programme pratique à moyen terme pour renforcer et intensifier la coopération dans les domaines de l'aquaculture et de la recherche scientifique", a conclut le communiqué.