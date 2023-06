Afrique: Tennis - Coupe Davis / Coupe Billie Jean King - Madagascar engagé dans les deux tournois

Les équipes nationales malgaches reviennent dans la course à la Coupe Davis et la Coupe Billie Jean King à Kinshasa et à Kigali.

La sélection féminine, composée principalement de joueuses expatriées, est arrivée hier dans la capitale rwandaise, Kigali. Elles vont participer à la Billie Jean King Cup anciennement connue sous le nom de Fed Cup, l'équivalent de la Coupe du monde féminine par équipes, du 5 au 19 juin. L'objectif est de monter en Groupe III pour les dames.

La fédération a publié la liste des quatre joueuses qui défendront les couleurs malgaches pour ce come-back après quatre années d'absence. Il s'agit des soeurs Mialy Elodie (UTR 8.67) et Narindra Corrine Ranaivo (UTR 8.60) évoluant aux Etats-Unis, et les soeurs Harena Voaviandraiana (N°964 mondial junior) et Andraina Mitia Voavy (N335 mondial junior), évoluant à La Réunion. Jean-Marc Randriamanalina fait office de capitaine et de coach sur place. Une place en Groupe III est en jeu dans ce tableau féminin.

Groupe IV

Chez les hommes, 13 sélections dont le Burundi, le Congo, la République Démocratique du Congo, le Djibouti, l'Ethiopie, le Gabon, le Lesotho, Maurice, les Seychelles, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda et la Grande îles s'affronteront pour les deux places qualificatives pour le groupe IV. La compétition se déroulera à Kinshasa en République Démocratique du Congo dans la semaine du 19 juin.

« La mission ne s'annonce pas facile à Kinshasa. La participation des deux meilleurs joueurs locaux à savoir Romeo Rasendra Andrianantenaina et Nicolas Raharivony est très importante. », a souligné Dina Razafimahatratra, capitaine de l'équipe nationale. Les garçons ont déjà évolué dans le groupe II en 2017. Lucas Andriamasilalao évoluant en France (N°1177 ITF Pro) est le seul joueur ayant déjà disputé une édition de Coupe Davis. Fenosoa Rasendra Andrianantenaina, basé en Afrique du Sud, est le quatrième joueur de la sélection masculine.

Ces deux tournois serviront de préparation pour les Jeux des Îles pour les raquettes malgaches. « Notre objectif est de terminer premier, c'est la raison pour laquelle la fédération mise sur les meilleurs joueurs et joueuses du moment », a déclaré le président de la Fédération, Naina Rakotomaniraka.