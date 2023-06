Madagascar: Jeux Corporatifs - Gas M'sôma - 38 équipes pour trois titres en jeu

Sport et loisirs. L'association organisatrice d'animations et de rencontres sportives des non licenciés à Madagascar organisera des Jeux corporatifs interentreprises baptisés « Gas M'sôma », les 3 et 4 juin prochains au complexe sportif d'Ankatso.

Six disciplines, entre autres, le foot à 7, le basket-ball mixte, le volley-ball mixte pour les sports collectifs et la pétanque, le tennis de table et le lawn tennis pour les individuels seront au programme ce week-end. Trente-huit équipes sont inscrites pour l'épreuve des collectifs dont 16 pour la discipline de foot à 7, 16 pour le basket-ball mixte, et 6 pour le volley-ball mixte.

Du côté des sports individuels, l'inscription se fera sur place demain avant le coup d'envoi des compétitions. Il s'agit d'un événement qui en est à sa première édition, et dédié aux sportifs non licenciés, entreprises, sociétés, associations et même aux institutions. « L'événement mettra en valeur le sport et les loisirs avec un esprit de solidarité envers tous, ainsi que le bien-être et la santé. C'est aussi une occasion pour les entreprises et associations de se réunir en dehors du travail », a confié Koera Félix, président de l'association.

« Pour bien débuter cet évènement solennel, demain, une séance de zumba sera au menu. Nous serons en collaboration avec les techniciens des ligues Analamanga des disciplines concernées, pour éviter les litiges et bien organiser la compétition », a poursuivi Landirojo Rakotondravony, responsable opérationnel et communication de l'évènement.