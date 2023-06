Madagascar: Hygiène menstruelle - 14% des femmes, victimes d'exclusion due au manque d'accès aux structures et produits d'hygiène

La gestion de l'hygiène menstruelle est encore problématique pour de nombreuses filles et femmes à Madagascar en raison du manque d'accès aux structures et produits basiques nécessaires à une bonne hygiène lors des menstruations.

A Madagascar, les menstruations sont encore à l'origine d'absentéisme scolaire des filles pour diverses raisons. Des croyances négatives portées sur la menstruation et le manque d'information sur les règles entretiennent un sentiment de honte et l'embarras des filles par le simple fait d'avoir leurs règles. De plus, le manque d'installations sanitaires adéquates et répondant aux besoins spécifiques des filles durant les menstruations, empêchent les filles de prendre en main leur hygiène menstruelle.

Les femmes, quant à elles sont victimes d'exclusion lors de la période des règles dans certaines communautés, notamment rurales : elles sont considérées comme « sales » et ne peuvent ni préparer le repas de la famille, ni dormir dans le lit conjugal. Sans parler du problème de disponibilité et du coût des produits adaptés permettant aux filles et aux femmes de bien gérer leur hygiène lors des menstruations. Dans le pays, 14% des filles et des femmes sont concernées par ces problématiques liées aux menstruations.

Les initiatives se multiplient pour améliorer cette situation. A l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, le 28 mai, et célébrée à Madagascar, hier, pour cette année, des acteurs de divers horizons ont parlé d'une seule voix en signant la « charte d'engagement pour la promotion de la gestion de l'hygiène menstruelle ».

Sur le terrain, les actions de sensibilisation et d'information visent à changer les perceptions, lutter contre le tabou des règles, et faire prendre conscience que les menstruations sont des choses naturelles dont il ne faut pas avoir honte. Par ailleurs, des initiatives prises par des organisations locales permettent aux filles et aux femmes d'avoir accès à des serviettes hygiéniques confortables et à coût abordable, fabriquées par des femmes issues des communautés.

La journée mondiale de l'hygiène menstruelle est également une occasion de promouvoir les initiatives visant à mettre en place des infrastructures sanitaires adéquates dans les écoles, afin que les filles puissent mieux gérer leur hygiène menstruelles sans que cela ne nuise à leur scolarité.