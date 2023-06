Algérie: Intempéries - L'opération d'évaluation des dégâts et d'indemnisation des sinistrés se poursuit toujours

ALGER — La représentante de la Délégation nationale aux risques majeurs relevant du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Khansaa Laamache, a affirmé jeudi à Alger que l'opération d'évaluation des dégâts et dommages occasionnés par les intempéries enregistrées dernièrement dans certaines wilayas du pays, se poursuivait toujours à travers le recensement des dégâts matériels et l'indemnisation des sinistrés, et ce en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant à l'occasion de sa participation à une conférence organisée par l'Institut national des études de stratégie globale (INESG) sur "la prévention et la gestion des risques d'inondations dans les zones urbaines", Mme Laamache a précisé que l'opération d'évaluation des dégâts et dommages occasionnés par les intempéries enregistrées dernièrement dans certaines wilayas du pays, se poursuit toujours, sachant que le ministère de l'Intérieur, représenté par la Délégation nationale aux risques majeurs, procède, sur la base des rapports des walis des wilayas sinistrées et des opérations de constatation sur le terrain, au recensement des dégâts matériels et à l'indemnisation des sinistrés en application des instructions du président de la République".

"Le ministère a mobilisé tous ses organes et l'ensemble des moyens en vue de la prise en charge des sinistrés", a-t-elle ajouté, soulignant que "l'alerte est donnée dès l'annonce par l'Office national de météorologie (ONM) du bulletin météorologique spécial (BMS) sur les risques d'intempéries".

La responsable a, en outre, fait état de "78 routes endommagées dans six (6) wilayas concernées, dont 48 complètement fermées à la circulation, et de 227 habitations endommagées dans 137 cités au niveau de ces wilayas", indiquant que l'évaluation préliminaire des dégâts matériels liés aux routes dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, seule, "s'élève à 639 millions de DA, tandis que l'opération se poursuit pour les autres wilayas, avec à leur tête celle de Tipasa".

S'agissant de l'intervention des services de la Protection civile pour secourir les sinistrés à Tipasa, le chef du Centre national de coordination à la DG de la protection civile, le lieutenant colonel Abdennour Rouafis l'a qualifiée de rapide et efficace, en dépit de quelques obstacles dus aux fortes précipitations et aux routes endommagées".

A ce propos, il a salué "la pleine disposition des citoyens à prêter main-forte, aux côtés de la protection civile, dans les moments de crise", rappelant que "la priorité dans l'intervention est d'abord accordée au sauvetage des individus, puis des biens, ensuite à l'évacuation et au relogement des sinistrés, en coordination avec les autorités concernées".

De son côté, le Directeur du développement durable et de l'environnement au sein de la Société algérienne d'études et d'infrastructures, M. Ali Chagroun a indiqué que les récentes inondations qu'ont connues certaines wilayas avaient mis à nu "plusieurs dysfonctionnements au niveau des réseaux d'eau et d'assainissement, ou encore des problèmes de non-conformité de certaines bâtisses aux normes de construction, notamment celles construites sans études techniques".

Il a souligné, dans ce sens, "la nécessité de tirer des enseignements des catastrophes que l'Algérie a connues ces dernières années, et de veiller à ce que les routes et les infrastructures ne soient pas endommagées lors des inondations".