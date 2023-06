Cote d'Ivoire: Le gouvernement ivoirien veut sauver des vies humaines lors des pluies 2023 - Bouaké Fofana visite des sites déguerpis

«Ce que nous voulons, c'est de sauver des vies humaines», a déclaré le ministre Bouaké Fofana au cours de la visite des zones à déguerpir et des canaux à curer à la faveur de la saison des pluies 2023 en Côte d'Ivoire.

Le ministre ivoirien de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, Bouaké Fofana, a visité plusieurs sites du district d'Abidjan le 29 mai 2023. Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre de l'opération "saison des pluies, zéro victime c'est possible". Elle avait pour objectif de s'assurer de l'effectivité des travaux engagés par le ministre et toutes les parties prenantes pour prévenir des victimes au cours de la saison des pluies.

Bouaké Fofana a ainsi parcouru les communes de Bingerville, Cocody, Abobo et Yopougon pour vérifier que les opérations de curage des ouvrages de drainage des eaux de pluie et de déguerpissement des zones à risques sont menées conformément à ses instructions.

Bingerville, Yopougon : travaux de curage en cours

À Bingerville à l'Est d'Abidjan, Bouaké Fofana a pu constater que les travaux de curage de caniveaux sont en cours. Il a demandé aux vendeurs de bois et aux quincailleries installés le long de la route dans une cuvette dans le village d'Adjamé Bingerville de quitter le site avant les grandes pluies pour éviter des drames.

Dans la grande commune de Yopougon à l'Ouest de la capitale, les caniveaux du boulevard Alassane Ouattara sont également en cours de curage. Le ministre a exhorté, à cette occasion, les populations à éviter de jeter les ordures dans les caniveaux afin de faciliter l'écoulement des eaux de pluie.

Abobo Belle-ville et Angré Djibi : déguerpiessent effectif des sites à risques

Dans la zone de Angré Djibi à Cocody et Belleville à Abobo, le ministre de l'hydraulique, l'assainissement et de la salubrité a vérifié que les zones à risques identifiées avec la collaboration des mairies ont été déguerpies.

Bouaké Fofana a donné le sens de la visite de terrain qu'il a initié. Pour lui, il s'agissait de s'assurer de l'effectivité des travaux annoncés il y'a plusieurs mois pour sauver des vies au cours de la saison des pluies.

« Il y a de cela quelques mois, nous avons lancé l'opération de pré saison des pluies. Chaque année, avant les grandes saisons de pluies, nous procédons au curage de toutes les canalisations d'eau pluviales. Nous procédons également au déguerpissement des zones à risque. Cette année, comme d'habitude, nous avons travaillé avec les communes, avec les mairies pour mettre à jour la liste des zones à risques. Les maires nous ont communiqué les nouvelles zones à risques. On s'est assuré que les zones qui ont été déguerpies l'an dernier n'ont pas été recolonisé. Ce travail à commercer depuis des semaines : le curage des caniveaux, le curage des canalisations, le déguerpissement des populations qui sont dans les zones à risque. Je passe aujourd'hui pour m'assurer que ces travaux qui ont été lancés se réalisent effectivement: que les zones déguerpies ont été déguerpies et que les travaux continus, que le curage ce passe bien parce que comme vous le savez, les plus grosses pluies viennent dans le mois de juin. », a expliqué le ministre.

La saison des pluies sans perte en Vies humaines

«Si chacun fait ce qu'il a à faire, si les gens écoutent les conseils qu'on donne, si les sensibilisations que nous faisons portent, on peut effectivement traverser la saison des pluies sans qu'il y ait des pertes en vies humaines.», a insisté Bouaké Fofana.

« Ce que nous voulons, c'est préserver des vies humaines. Ces personnes savent qu'elles ne doivent pas habiter dans ces endroits. Des mises en demeure ont été servies donc il n'y a pas d'aide particulière. Elles savent qu'elles devaient partir de là. Et ce qu'on veut, nous aujourd'hui, c'est préserver des vies. Si elles sont en vie, après, l'État pourra regarder. », a-t-il précisé s'agissant des personnes déguerpies des zones à risques

Bouaké Fofana a terminé en exhortant les populations à éviter de jeter les ordures dans les caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux de pluies et pour faciliter l'entretien des ouvrages. Il a par ailleurs, rappeler la prochaine adoption du code de l'hygiène et de la salubrité qui permettra l'ouverture de la phase répression.