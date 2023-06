Tunisie: Coopération Tuniso-italienne - L'Italie renforce davantage son soutien en faveur du pays

A la Résidence d'Italie à Tunis, l'ambassadeur Fabrizio Saggio et M. Alexandre Arrobbio, représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, en présence du directeur du Bureau régional de l'Agence italienne pour la coopération au développement, Andrea Senatori, ont signé hier un accord de financement d'un montant de 1 million d'euros pour soutenir les activités du fonds fiduciaire «Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Fund» (TERI), géré par la Banque mondiale et ce, afin de renforcer la capacité de la Tunisie à répondre aux défis économiques et sociaux actuels et à soutenir les réformes.

Au cours de la cérémonie de signature l'Ambassadeur Saggio a souligné l'importance de cet accord qui témoigne du soutien à 360 degrés assuré par le gouvernement italien à la Tunisie. « Nous sommes en première ligne dans le soutien international au processus de mise en oeuvre de réformes prioritaires par le gouvernement tunisien, selon une approche globale et pragmatique, tout en respectant la volonté des institutions tunisiennes », a déclaré l'Ambassadeur Saggio. L'Ambassadeur a rappelé que, la semaine dernière, l'Italie a offert 95 minibus, 13 fourgonnettes et 1 unité de dépannage de fabrication italienne au profit des établissements scolaires tunisiens.

L'engagement de l'Italie en faveur de la Tunisie s'illustre aussi à travers 700 millions d'euros de projets concrets, en cours et programmés, de la coopération italienne dans le pays, en secteurs prioritaires comme l'agriculture et la pêche, l'éducation et la formation professionnelle, les services de base et la santé, avec un impact direct sur la vie des Tunisiens. « Le gouvernement italien et la Banque mondiale continueront à travailler ensemble pour renforcer les capacités de l'administration tunisienne, améliorer les services publics et promouvoir une croissance économique durable dans le pays » a conclu l'Ambassadeur d'Italie à Tunis.

Avec une contribution financière de 1 million d'euros, la coopération italienne par le biais de l'Agence italienne pour la coopération au développement va faire partie d'un instrument qui permettra de relever collectivement les défis du développement local, équitable et durable, de promouvoir des synergies positives entre les différents acteurs du développement et de réduire la fragmentation de l'aide, en augmentant de manière substantielle son efficacité et son impact dans le pays.

Le soutien aux réformes est au coeur d'autres financements mis en place par la coopération italienne, notamment l'appui macro-financier au budget général de la Tunisie. Dans ce cadre, l'Italie orientera le financement vers les indicateurs de réforme liés à la transition énergétique.