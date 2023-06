Tunisie: Chez nous, il en est tout autrement

La signalisation routière est l'outil destiné à informer les conducteurs des règles à respecter lors de leurs déplacements. Les panneaux sont conçus dans un objectif précis : limiter les causes d'accident de la route et guider les usagers. Bon à savoir, les panneaux triangulaires indiquent un danger à éviter. Les panneaux ronds, l'interdiction ou l'obligation. Les panneaux de direction, au coeur de notre propos, donnent des directives aux usagers.

Dans cette ingénierie, figurent la pré-signalisation, la signalisation de position et celle de confirmation. Ces panneaux ont pour objectif d'abord de préparer le conducteur à une prise de décision rapide et de lui éviter de se tromper de chemin. Ensuite, de lui confirmer la direction.

Seulement voilà, chez nous, aussi bien dans les agglomérations urbaines que sur les grands axes routiers, les choses se passent différemment. Si vous ne connaissez pas d'avance votre chemin, les chances de vous perdre sont multipliées à l'infini. Chez nous, si vous prenez la bonne direction, une fois engagé et seulement après, vous rencontrerez une indication vous confirmant ce que vous savez déjà.

Mais si, par malheur, vous y allez pour la première fois, ou que vous êtes totalement dépourvu du sens de l'orientation, comme il en existe beaucoup, ou que vous êtes touriste visitant cette Tunisie qui se veut accueillante: bonjour la galère.

Il suffit de tenter de circuler dans les abords de l'aéroport Tunis-Carthage, point névralgique de la circulation fréquenté par les visiteurs internationaux, pour vous rendre compte à quel point ces données sont vérifiables. Non seulement les panneaux sont tous petits, ne se déchiffrent pas de loin. Mais en plus, ils indiquent mal la voie à emprunter pour se diriger vers la zone départ de l'aéroport qui peut se confondre avec celle de La Marsa, avec celle du parking d'en bas et celles qui mènent vers d'autres zones urbaines.

Ceci de jour. La nuit, avec les travaux qui n'en finissent pas et les détours obligatoires à faire, baignant dans l'obscurité totale, la déroute prend alors des proportions inquiétantes. Pas d'indications, pas de lumière, plus de repères, le conducteur est acculé à se fier à son instinct et les véhicules le précédant, espérant qu'ils le mènent à bon port.

Mine de rien, une signalisation routière précise a la faculté de révéler plusieurs vertus dont peut se prévaloir, ou pas, une communauté nationale ; le travail bien fait, un niveau d'exigence élevé et une grande capacité d'anticipation. L'une comme l'autre manquent cruellement chez nous, partout où l'on va.