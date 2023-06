Congo-Kinshasa: Rapport sur l'impact des activités de l'éducation civique et électorale, Fenaphaco - Me Patrick Pindu-di-Lusanga satisfait des résultats obtenus

La Fédération nationale des personnes vivant avec handicap du Congo (Fenaphaco) a publié, le mercredi 24 Mai 2023, trois rapports d'enquête et monitoring. Il s'agit premièrement d'un Rapport de l'impact des activités de l'éducation civique et électorale mise en oeuvre par la FENAPHACO dans les Provinces du Kwilu, Kongo Central, Sud Ubangi et la ville de Kinshasa, dans le cadre du Projet d'Appui et de Renforcement de la Participation citoyenne des Personnes vivant avec Handicap au Processus Électoral inclusif financé par IRI avec les Fonds de l'USAID. Deuxièmement, un Rapport d'enquête et de Monitoring sur la situation socio-économique et Politique et l'accès aux services sociaux de base par les Personnes vivant avec Handicap dans la ville de Kinshasa. Troisièmement, un Rapport d'enquête et de Monitoring sur les conditions de détention et le traitement des dossiers judiciaires des PVH dans les Provinces du Kwango, Kwilu, Kongo Central, Kasaï Central et la Ville de Kinshasa. Rapport publié et enquêtes menées avec l'appui de l'ADF, ADA, IRI, NED, OSISA, BCNUDH, World movement for Democracy et IDC.

Détails

S'agissant du rapport d'impact des activités réalisées avec l'appui financier de l'Ong internationale IRI (Institut Républicain international) dans le cadre du projet d'appui et de renforcement de la participation citoyenne des personnes vivant avec handicap (PVH) au processus électoral inclusif en République démocratique du Congo, le Coordonnateur national de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Congo ( FENAPHACO - HANDICAP/CONGO), Me Patrick Pindu-diLusanga, s'est dit satisfait des résultats obtenus. A l'en croire, l'Ong IRI a appuyé la FENAPHACO dans la mise en oeuvre des activités civiques et électorales dans le cadre du Projet d'appui et de renforcement de la participation citoyenne, des personnes vivant avec handicap au processus électoral inclusif, lequel projet a concerné quelques provinces dont la ville-province de Kinshasa, le Sud-Ubangi (Gemena), le Kongo Central et le Kwilu, dans l'objectif de mobiliser un taux élevé des PVH, de pouvoir prendre part à toutes ses étapes du processus électoral. A travers ce projet, la FENAPHACO a organisé des forums citoyens, des tribunes d'expression libre, des sessions d'information et de sensibilisation des femmes, jeunes et de toutes les PVH à l'âge de voter ainsi que des responsables des partis politiques, ceux de la CENI (Commission électorale nationale indépendante) tant au niveau provincial que local. La FENAPHACO a également monté un groupe de théâtre en vue de sensibiliser à travers des pièces théâtrales susceptibles de stimuler les PVH à être des candidats, des témoins des partis politiques, des observateurs électoraux et des bons électeurs. A ces activités se sont ajoutées celles relatives aux plaidoyers et à la mobilisation des PVH et des partis politiques, en vue de leur faire comprendre la nécessité pour les PVH, de pouvoir participer à la vie publique et politique. Dans le même ordre d'idées, poursuit Me Pindu, les partis politiques doivent également aligner sur leurs différentes listes, des candidats PHV à tous les niveaux des élections. Les responsables de la CENI au niveau local et provincial ont été sensibilisés sur le fait qu'ils doivent rendre les bureaux d'enrôlement accessibles aux PVH et impliquer celles-ci dans toutes les étapes du processus, en les utilisant aussi comme agents électoraux. » Ce travail a été fait à travers des séances de sensibilisation et des émissions à la radio et à la télévision », a précisé Me Pindu.

De ce qui précède, le Coordonnateur national de la FENAPHACO affirme que toutes ces activités menées avec l'appui financier d'IRI ont eu un grand impact, surtout qu'elles ont abouti à la mise en place d'un cadre de concertation national et provincial direct, entre les PVH et la CENI. En outre, au niveau du cabinet des membres du Bureau de la CENI, il y a la présence des PVH, notamment les sourds-muets aux cabinets du président et du vice-président de la centrale électorale. Autres acquis, les partis politiques et les organisations de la société civile se sont intéressés à toutes les activités que la FENAPHACO a menées tant à Kinshasa que dans les provinces ci-haut citées.

A cela s'ajoute la participation massive des PVH dans les opérations d'enrôlement, afin d'avoir chacun sa carte d'électeur pour être soit des bons électeurs, des candidats, des observateurs électoraux ou des témoins des partis politiques. Dans plusieurs enquêtes menées sur le même sujet, plusieurs personnes vivant avec handicap ont eu le goût de se faire candidats en lieu et place de demeurer toujours électeurs. « Pour nous, c'est une grande réussite d'avoir réalisé ce projet avec le concours financier de IRI, mais la grande difficulté réside sur le fait que nous n'avons parcouru que 4 provinces sur les 26 que compte la RDC. D'où, l'appel à IRI et aux autres partenaires financiers, de pouvoir aider la FENAPHACO d'atteindre toutes les 26 provinces, afin de sensibiliser toutes les PVH « , a fait savoir Me Pindu, avant de se féliciter également de la mobilisation des femmes et jeunes PVH dans toutes les activités organisées par la FENAPHACO tant à Kinshasa que dans les provinces concernées.