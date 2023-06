Congo-Kinshasa: A travers ses réalisations liées au vrai bien-être de tous - L'ONG SOCO, Solidarité Commune, contribue au développement durable du pays

L'ONG Solidarité Commune, « SOCO » en sigle, a été créée à Kinshasa le 19 juin 2004 sur l'initiative de quelques personnes animées de la bonne volonté d'assister les vulnérables par des oeuvres sociales et implantations des structures de base.

Elle a comme Devise : » Main dans la main pour le développement du Congo ».

L'ONG SOCO a pour objectif de combattre la pauvreté, la sous-alimentation, l'analphabétisme, la dépravation des moeurs, et la dégradation des conditions de vie de la population ; de concevoir des programmes de récupération pour des groupes vulnérables et la jeunesse défavorisée ; de créer des infrastructures de base ; de lutter contre le VIH-SIDA, les IST et les naissances indésirables par la sensibilisation et formation ; de contribuer par la sensibilisation à la conservation de la nature.

Pour mener à bon port ses activités, ou mieux ses actions de développement à impact réel sur terrain, l'ONG SOCO est implantée, et installée à Kinshasa, à Lisala dans la province de la Mongala, à Mbandaka dans la province de l'Equateur, à Gemena dans la province du Sud-Ubangi, à Bongandanga dans la province de la Mongala, à Boma dans la province du Kongo Central, à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, à Kikwit dans la province du Kwilu, et fonctionne avec les textes légaux qui régissent les ONG, notamment la Personnalité Juridique pour le Ministère de la Justice, le certificat d'enregistrement et la convention de partenariat pour le Ministère de la Santé publique, le certificat d'enregistrement pour le Ministère du Plan, le certificat d'enregistrement pour le Ministère de l'agriculture, le certificat d'enregistrement pour le Ministère des affaires sociales, le certificat d'enregistrement pour le Ministère des travaux publics et infrastructures, le certificat d'enregistrement pour le Ministère de l'environnement, le certificat d'enregistrement pour le Ministère du Développement Rural, le certificat d'enregistrement pour la DGI, le certificat d'enregistrement pour le Ministère du Genre, Famille et Enfant.

Comme toute structure qui se respecte, l'organisation non gouvernementale dénommée Solidarité Commune, SOCO en sigle, fonctionne avec les organes dont l'assemblée générale (AG) qui réunit tous les membres en session ordinaire une fois l'an et en session extraordinaire à chaque fois que les besoins du groupe l'exigent sur convocation du conseil d'administration pour toute question d'intérêt général pouvant bénéficier de l'urgence, la commission de contrôle qui s'occupe du contrôle de finances de l'association, le conseil d'administration qui supervise toutes les activités de l'association et la mise en oeuvre des décisions de l'assemblée générale, il gère au quotidien l'association.

Comme on peut le constater, l'ONG SOCO est bien organisée à son sein, et aspire confiance pour les partenaires tant nationaux qu'internationaux.

Quid de ses réalisations ?

En 2015, l'ONG SOCO a construit et équipé un centre de santé de 50 lits à Endongele, précisément à la Zone de santé de Pimu, dans la province de la Mongala, une oeuvre qui a été bien achevée, avec comme partenaire le Ministère de de la Santé publique de la RDC.

En 2016, l'ONG SOCO, en partenariat avec PARRSA, a construit un dépôt semencier à Endongele, Province de la Mongala, une oeuvre bien achevée.

En 2017, sur fond propre, l'ONG SOCO a construit un bureau administratif à Boso Djanoa, territoire de Bongandanga, province de la Mongala, une oeuvre bien achevée.

En 2018, sur fond de l'honorable Élysé Bokumwana Maposo, élu de Bongandanga, l'ONG SOCO a construit une résidence officielle du village Endongele, province de la Mongala, une oeuvre bien achevée.

En 2019, sur fond de la Coopérative d'épargne et de crédit dit Coopec Bomengo, l'ONG SOCO a construit un bâtiment devant abriter l'agence de la Coopec à Lisala, une oeuvre bien achevée.

En 2020, sur fond encore de l'honorable Elysé Bokumwana Maposo, l'ONG SOCO a réhabilité une résidence à Lisala, une oeuvre bien achevée.

En 2022, en partenariat avec l'Office des Routes de la RDC, l'ONG construit 7 ponts et réhabilite des axes routiers dans le territoire de Bongandanga, province de la Mongala, oeuvre en cours, et déjà à 75% du taux d'exécution.

Il sied de noter qu'en dehors de la Province de la Mongala, en 2019, l'ONG SOCO a construit un centre de santé et deux écoles à Tshela dans la province du Kongo Central, une qui a été oeuvre bien achevée également comme toutes les autres citées ci-haut, et dans les jours qui viennent, l'ONG SOCO va étendre ses actions sociales de développement dans d'autres provinces du Pays, afin de contribuer au vrai bien-être des populations locales.

Les autres marchent, l'ONG SOCO travaille !

Avec l'ONG SOCO, Solidarité Commune, la Rd. Congo, les partenaires tant nationaux qu'internationaux, peuvent compter sur ses actions, ses oeuvres, ses réalisations, pour le développement et l'amélioration du social des congolais.

LPM avec Guelord Ndokuta