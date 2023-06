Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Juin 2023

Sénégal : Après la condamnation d'Ousmane Sonko -Le ministère de l'Intérieur confirme neuf morts

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a, tard dans la nuit du jeudi au vendredi, tenu un point de presse pour se prononcer sur la situation nationale marquée par des manifestations qui ont causé des pertes en vie humaines et des dégâts matériels importants. « Suite à un différend opposant une jeune sénégalais au chef du parti PASTEF, les juridictions de notre pays ont rendu un jugement, ce jeudi 1er juin 2023. Nous avons constaté, avec regrets, des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et, malheureusement, neuf décès à Dakar et à Ziguinchor », a révélé le ministre Antoine Félix Diome lors de la lecture d'une déclaration officielle. Aux côtés des ministres du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana et de la Communication, Me Moussa Bocar, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome a exprimé, au nom du chef de l'État Macky Sall, de « sincères condoléances » aux familles des victimes. (Source : adakar.com)

Guinée : Enrôlement biométrique des fonctionnaires- Le Premier ministre lance le processus

Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou a présidé le lancement de l'enrôlement biométrique des fonctionnaires. L'évènement s'est déroulé à la Primature en présence de quelques membres du Gouvernement. Pour une biométrie des agents de l'État, fonctionnaires et contractuels, le Gouvernement guinéen à travers le ministère du Travail et de la Fonction Publique, s'est penché sur la création d'un fichier dénommé Fichier Unique de Gestion Administrative et de la Solde (FUGAS) qui a pour objectif de doter la Guinée d'une administration saine, débarrassée de tous les » fonctionnaires fictifs (Source : presse locale)

Burkina Faso : Attaque dans le nord- 2 civils et 50 "terroristes" tués

Deux civils et 50 « terroristes » ont été tués mercredi lors d'une "embuscade complexe" contre l'escorte militaire d'un convoi de vivres dans le nord du Burkina Faso, a annoncé jeudi l'état-major des armées dans un communiqué.« Une unité du 12ème Régiment d'infanterie commando (Ric), appuyée par le 2ème Bataillon d'intervention rapide (Bir), a énergiquement riposté à une embuscade complexe le mercredi 31 mai 2023 dans les environs de Tibou », localité située dans la province du Loroum, frontalière du Mali, indique l'armée burkinabè. (Source : africanews)

Ghana : Friperie et les voitures «congelés»- Accra demande à l'Occident de cesser les exportations

Selon les commerçants locaux, environ 100 tonnes de ces marchandises sont quotidiennement transférées dans les décharges d'Accra, la capitale du Ghana. Il est à noter que seulement 30% de cette matière peuvent être recyclés, alors que les 70% restants se retrouvent dans des canaux et des bassins d'eau, ce qui aggrave la situation écologique dans le pays.Un développement accéléré de la fast fashion (mode express) en Occident ne fait qu'aggraver le problème d'utilisation des déchets en Afrique. Selon les médias, la "générosité" des pays occidentaux pourrait provoquer une catastrophe écologique sur le continent. Cela concerne également les livraisons de millions de voitures usées depuis l'Europe et l'Amérique du Nord qui envoient vers l'Afrique des automobiles obsolètes ou affectées par des accidents de la route. (Source : Cameroun 24)

Maroc : Ntic- Le plus grand salon de la technologie s'ouvre à Marrakech

Cette grande messe offre aux géants internationaux de la technologie une occasion unique de puiser dans l'écosystème numérique. À Marrakech, les travaux de la première édition de GITEX AFRICA se sont ouverts mercredi. Les opérateurs de la technologie et de l'innovation se sont donnés rendez-vous au Maroc pour discuter de l'économie numérique. 900 entreprises, 250 conférenciers venant de 95 pays participent à ce salon. Bien que l'économie numérique est en pleine expansion en Afrique, une diffusion plus massive des technologies est nécessaire pour accélérer le développement des infrastructures numériques et générer ainsi une croissance inclusive. Cette grande messe offre aux géants internationaux de la technologie une occasion unique de puiser dans l'écosystème numérique, les start-ups et les PME innovantes dans le secteur de la tech peuvent aussi tirer parti des opportunités offertes par une économie numérique de plus en plus croissante. (Source : Euronews)

Mali : Diplomatie- L'ambassadeur suisse réaffirme l'engagement de son pays au côté à Bamako

Les travaux de la quatrième session de la Commission mixte Mali-Suisse se sont ouverts ce jeudi, 1er juin 2023, sous la coprésidence de l'Ambassadeur Sékou Gaoussou CISSE, Directeur Europe au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de SEM Andrea SEMADENI, Ambassadeur de la Confédération de Suisse.Cette importante rencontre autour de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de coopération 2017-2021 et de l'examen du nouveau cadre programmatique vise à revisiter les grands axes de la coopération bilatérale en vue de s'assurer de leur articulation avec les priorités nationales et locales en tenant compte des défis de l'heure. (Source : abamako.com)

Côte d'Ivoire : Affaire une perfusée à la gare routière de Katiola- Voici la version de la Direction de l'hôpital

Deux jours après la publication, l'image qui a choqué les Ivoiriens continue de faire couler beaucoup d'encre dans le pays. Les images et le petit texte qui les accompagnaient paraissaient invraisemblables pour beaucoup. Et pourtant. Ce lundi 29 mai 2023, à 17h40, cette patiente sur la photo, portant son bébé de trois mois au dos, était bel et bien sous perfusion à la gare routière de Katiola, en vue de se rendre à Bouaké, au Centre hospitalier universitaire, où elle a été référée environ deux heures avant. Retour sur les faits.Dame Kambou Hinamana (30 ans) et son époux Some Sié vivent dans le village de Kongobana (département de Kong). Cela fait quelque temps qu'elle a un renflement de la joue accompagné d'une douleur vive. Son mari décide de l'emmener à l'hôpital de Dabakala, le 29 mai.(Source : Fratmat.info)

Ouganda : Loi anti-LGBT en Ouganda- « Personne ne nous fera bouger », assure Museveni

Il s'agit des premiers commentaires publics du chef de l'Etat ougandais depuis l'annonce lundi de la promulgation de la loi baptisée « Loi anti-homosexualité 2023 ».« Personne ne nous fera bouger », a assuré mercredi le président ougandais Yoweri Museveni, en réponse aux menaces de sanctions brandies par certains pays occidentaux depuis qu'il a promulgué la « loi anti-homosexualité 2023 », considérée comme l'une des plus répressives au monde. (Source : Euronews)

Tchad : Lutte contre l'insécurité- Affrontement entre l'armée tchadienne et deux mouvements rebelles

Le 31 mai 2023, un accrochage a opposé l'armée tchadienne aux rebelles du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) et du Front de la nation pour la démocratie et la justice. Le porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh a produit un communiqué le 1er juin 2023, pour faire le point de l'affrontement entre l'armée et les rebelles du CCMSR et du FNDJT dans l'Extrême Nord du pays. D'après la version du ministre de la Communication, c'est dans le cadre de sa mission régalienne de contrôle et de surveillance du territoire dans la zone d'opération de Kouri Bougoudi dans le Tibesti, que les fordes de sécurité ont intercepté une colonne de véhicules armés du CCMSR et FNDJT, tentant de faire une incursion dans le territoire national. (Source : africanews)