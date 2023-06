Madagascar: Une tension difficile à contenir

C'est comme un véritable défi que le pouvoir considère la descente de la femme de Mahery Lanto Manandafy sur la place du 13 mai, avant-hier. Il n'a pas toléré l'audace de cette jeune femme qui a voulu exprimer le ressenti de nombreux citoyens dans le contexte actuel.

Elle n'a pas été arrêtée, mais certains de ceux qui l'accompagnaient l'ont été. Le leader du parti « Gasy leo » va passer en jugement aujourd'hui. On verra ce que sera le verdict du tribunal, mais on se rend compte que le pouvoir ne veut tolérer aucun mouvement de protestation « spontanée » et veut faire régner l'ordre à tout prix.

Une tension difficile à contenir

La descente sur la place du 13 mai avait été annoncée à l'avance et celle qui l'a organisée a répété qu'il s'agissait de la démarche d'une citoyenne voulant dire ce qu'elle ressentait aujourd'hui. Elle voulait dénoncer les conditions de vie difficiles de tous les Malgaches. Elle a choisi ce moyen pour interpeller le pouvoir. Qui plus est, elle l'a carrément bravé en affirmant qu'elle n'avait pas demandé d'autorisation comme il est de coutume de le faire.

Elle savait que les forces de l'ordre seraient présentes pour l'empêcher d'entrer sur la place du 13 mai, mais cela ne l'a pas dissuadée. Il s'est produit ce qui ne devait pas manquer. Le commandant de la CIRGN en personne lui a demandé de rebrousser chemin. Des échanges verbaux ont eu lieu. Celui-ci lui a demandé de produire l'autorisation de manifestation. Elle a rétorqué qu'elle n'en avait pas besoin. Après quelques bousculades, certains de ceux qui l'accompagnaient ont été arrêtés. Elle n'a pas été appréhendée et elle a été laissée en liberté.

Tous les observateurs se demandent quel impact aura eu sur l'opinion publique la démarche de cette jeune femme voulant dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Le pouvoir a agi plutôt adroitement en évitant de la rudoyer. Mais l'impression qui prévaut est que la tension qui règne actuellement est palpable et qu'il sera de plus en plus difficile de la contenir.