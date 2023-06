Guinée: Les grandes lignes du conseil des ministres du 1er juin 2023

document

Ce jeudi 1er juin 2O23, s'est tenu le conseil ordinaire des ministres présidé par le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. Juste après, le ministre porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo a rencontré la presse pour faire le débriefing.

Lisez ci-dessous un extrait :

"Le conseil des ministres de ce jour a été articulé sur plusieurs points: Le premier, c'est le message du chef de l'Etat qui est revenu sur les instructions qui ont été données au Premier ministre et aux pools financiers au Ministère des Postes et Télécommunication d'accélérer le processus de dématérialisation des mécanismes de passation des marchés publics. Il voudrait qu'on s'inspire de ce qui est meilleur et qui a été fait et prouvé ailleurs. Au Bénin et au Rwanda, notamment. Pour que le processus d'attribution des marchés, la compétition soit le moins influencée par la décision humaine. Cela contribue à rendre plus transparent, plus crédible et réduit les risques de corruption qui peuvent être entraînés par la présence systématique de la décision humaine. Donc, il demande à accélérer cela.

Le premier ministre est revenu sur la réunion que nous avions tenue à cet effet à la Primature sous sa présidence avec le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Budget, la Direction générale des Passations des Marchés publics et l'Administrateur général de l'ACGP et moi-même. Donc on était tous mobilisés pour qu'on fasse une réflexion et un compte rendu à cet effet. Le Président a encouragé le Premier ministre à accélérer le processus.

Deuxièmement, il est revenu sur la corruption qui continue à sévir dans les administrations. Il demande une plus grande implication des ministères et des ministres de ne pas laisser à la simple CRIEF la lutte contre la corruption...

Le Président soutient aussi que le pool financier également devrait travailler pour augmenter ou améliorer les recettes de l'Etat..."