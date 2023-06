Sénégal: Heurts à Dakar et Ziguinchor - 9 morts enregistrés, selon Antoine Diome qui appelle au calme et à la sérénité

Face à la presse jeudi soir, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, s'est prononcé sur les violents affrontements qui ont éclaté ce jour à la suite de la condamnation d'Ousmane Sonko dans l'affaire « Sweet beauté », faisant, selon lui, 9 morts entre Dakar et Ziguinchor.

Et c'est pour appeler les manifestants « au calme et à la sérénité », non sans exprimer « les sincères condoléances du chef de l'Etat », aux familles des victimes.

Dans cette déclaration faite en présence de ses collègues Abdou Karim Fofana et Moussa Bocar Diagne, respectivement en charge du Commerce et de la Communication, il a, tout de même, rassuré que « l'Etat du Sénégal va garantir la sécurité des personnes et des biens ».

Il a regretté els actes de vandalisme notés au niveau du Ter et du Brt qui sont, a-t-il rappelé, des infrastructures de transport, dont le but est de faciliter la circulation des personnes.

Antoine Diome a, par ailleurs, assuré que ce sont des autorités du pays qui ont décidé de restreindre la connexion internet pour des raisons de sécurité. « Ayant constaté sur l'internet, des dérives, l'Etat du Sénégal a, en responsabilité, décidé de restreindre temporairement certains réseaux sociaux », a-t-il déclaré, rappelant aux médias « l'importance de respecter les dispositions du Code de la presse ».