Algérie: Journée internationale de l'enfance - Un riche programme culturel à Alger

ALGER — Plusieurs activités distractives et ludiques destinés aux enfants ont été organisées jeudi à Alger à l'occasion de la célébration de leur journée internationale, en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Organisées au Palais de la culture Moufdi Zakaria en coordination avec l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), des ateliers didactiques et d'apprentissage ainsi que des animations distractives ont marqué les festivités de cette journée.

Présente à cet évènement, Mme Mouloudji a rappelé l'intérêt accordé à "l'enfant qui occupe une place importante dans les programmes d'activités culturelles à travers le théâtre et le cinéma", entre autres.

Pour sa part, la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a salué l'intérêt accordé par le ministère de la Culture et des Arts qui a "consacré le droit de l'enfant à la culture" à travers des programmes destinés à cette catégorie, a-t-elle précisé.

La ministre et la délégation qui l'a accompagnée ont visité les différents ateliers de dessin, de lecture et jeux d'échecs en plus d'exposition de livres et contes pour enfants.

Parallèlement aux ateliers didactiques qui ont attiré un public nombreux, des spectacles de magie et de clown ont été organisés, au grand bonheur des enfants présents en compagnie de leurs parents.

A l'amphithéâtre, l'Association "Ahl El Fen" a présenté un spectacle chorégraphique, mis en scène par le chorégraphe Chakir Bourahla, lauréat du Prix Ali Maachi, proposant une mosaïque de danses.

Le public a été également gratifié d'un récital musical revisitant le répertoire algérien à travers des titres puisés notamment du Chaabi.

Ce programme a été lancé en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et du Conseiller du président de la République, chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, aux côtés de représentants d'organisations et d'institutions publiques.

Les activités célébrant la journée internationale de l'enfance se poursuivent jusqu'à samedi au Palais de la culture Moufdi Zakaria, alors que de nombreux établissements culturels ont également célébré cette journée.