Madagascar: France-Madagascar - Coopération décentralisée

La coopération bilatérale va se renforcer davantage avec ces ateliers qui se tiendront à Sainte-Marie. Ils seront notamment marqués par un espace de dialogue et d'échanges d'expériences entre les parties prenantes.

L'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, a ouvert les portes des ateliers de la coopération décentralisée à Sainte-Marie, a annoncé la représentation diplomatique française, avant-hier.Ils ont porté essentiellement surle développement des coopérations décentralisées entre les deux pays. Lors de son allocution, l'ambassadeur n'a pas manqué d'annoncer « voir ce que nous pouvons faire davantage ».

Dialogue et échanges d'expériences

Toujours est-il que les ateliers de la coopération décentralisée ont récemment installé à Sainte-Marie un espace de dialogue et d'échanges d'expériences pour les acteurs de ces partenariats. Cet espace permettra ainsi de favoriser les échanges d'expériences, de bonnes pratiques et de connaissances entre les différents acteurs. À cet effet, de nouvelles idées et projets innovants peuvent surgir. Ils constituent également une plateforme d'apprentissage mutuel, où les collectivités françaises et malgaches pourraient s'inspirer des réussites et des défis rencontrés par leurs homologues. Ces ateliers à Sainte-Marie durent trois jours.

Renforcement de la coopération

Notons que la coopération décentralisée entre les deux pays remonte dans le temps. Citons, entre autres, l'agriculture, l'éducation, la santé et l'environnement, des ateliers entrant notamment dans le cadre du renforcement de la coopération entre la France et Madagascar. De son côté, la partie malgache a été représentée par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministère des Affaires étrangères.