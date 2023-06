Madagascar: Association - L'IMIANTA prend un nouveau souffle

Le lundi de Pentecôte dernier restera dans les annales pour l'association IMIANTA, qui regroupe les natifs d'Imady de la région Amoron'i Mania. Plus de 5 000 membres se sont réunis à Ambohimalaza pour cette première excursion de l'année.

Non seulement les résidents d'Imady de la région d'Analamanga étaient présents, mais aussi ceux qui habitent plus loin, comme dans les régions de Sava, Haute Matsiatra, Bongolava et Atsinanana. L'ambiance était à son comble du matin jusqu'au soir. Les « Terak'Imady Miray » ont démontré leur amour et leur solidarité. Parmi les membres, beaucoup ont des talents, certains étant même des artistes qui ont animé la fête avec leur musique, et certains se sont révélés être de véritables danseurs.

L'organisateur a mis en place diverses activités adaptées à tous les âges. Dans cette lancée, six zébus ont été abattus et distribués dans le cadre du « nofon-kena mitam-pihavanana ». « Nous avons chacun nos idéologies politiques et nos religions respectives. Mais notre région nous réunit, et c'est la première fois que nous sommes réunis en si grand nombre en un seul endroit. Nous avons placé la valeur du Fihavanana au coeur de nos compagnies, à travers tout Madagascar », a déclaré David Tahinjanahary, coprésident de l'association. Créée en 1991, l'IMIANTA retrouve un nouvel élan. D'autres activités sont prévues au programme cette année.