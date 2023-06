Madagascar: Métissage culturel - La jonction inaliénable

Elle n'est pas quelque chose de statique, elle évolue avec le temps. Elle est la vie, car elle vit en chacun de nous.

Elle est jalousement gardée mais elle s'exprime, vacille entre guerre et paix, oui elle fascine ! Elle s'ouvre, elle s'associe à d'autres, celles des nouveaux venus. Elle change de facette, revêt une autre figure mais garde une base solide. Elle est la solidarité, la cohésion, la communication. Étant donné que Madagascar est un pays multiculturel, bon nombre d'auteurs ainsi que des chercheurs de disciplines différentes ont écrit sur la culture malgache.

Tous sont convaincus qu'au fil du temps, celle-ci s'est adaptée à la fluctuation historique. Donc chaque génération a tracé son empreinte. Héritière, la suivante assure la longévité de la coutume, pose sa pierre à l'édifice, et ainsi de suite... La culture malgache a toujours été en contact avec celle de l'extérieur depuis la période précoloniale, les historiens et les archéologues le confirment. Elle a résisté au déracinement effectué par l'administration française durant les 64 années de colonisation.

Par ailleurs, la période post-coloniale est marquée par la combinaison entre le traditionnel et le moderne. Bien que le régime de la Deuxième République a essayé d'instaurer la malgachisation dans tous les domaines, la culture occidentale persiste, s'enracine dans l'esprit des Malgaches. Au début des années 2000, la fusion est palpable, elle prend une autre dimension. L'art étant un moyen d'expression pour les artistes, il illustre d'une manière implicite et explicite l'héritage des aïeux et l'influence de l'extérieur.

En effet, les grandes villes du pays sont des grands laboratoires de ce mélange. « La culture urbaine relève d'une double perception : de celle que les clivages des pseudos experts forcent à attribuer seulement au hip hop et aux graffitis ou aux autres littératures de revendications comme le slam ... Et cette autre culture, plus éclectique, plus subtile des artistes et amateurs d'arts plus tolérants et universels, qui y rattache tout ce qui se produit dans les grandes villes, traditionnelles ou plus modernisées », explique Cerveau Kotoson. En effet, la culture hip hop a gagné le coeur des jeunes dans le monde, en particulier à Madagascar.

Les médias jouent également un rôle non négligeable car en diffusant des films, des clips et des séries, des spots publicitaires, ils relaient les informations qui fascinent les adolescents. De leurs côtés, les artistes inspirés par ce qu'ils voient, façonnent à leur manière les idées reçues pour devenir un produit de qualité. Cette méthode s'applique sur tous les plans artistiques. Sans parler de la musique malgache qui a connu une énorme évolution comme l'art vestimentaire qui a pris un bel essor.

« Déjà la culture de chaque pays a une forte influence de sa culture urbaine très tendance je dirais ! Cela se traduit par la hausse du nombre de Malgaches ou d'expatriés qui veulent à tout prix porter ces articles pour des grandes occasions (cérémonies de mariage, de fiançailles, soirées en tout genre, etc.). Et que le secteur se porte plutôt bien malgré l'inflation qui est bien présente à Madagascar. C'est une manière qui nous permet de rattraper le retard que l'on a eu sur la scène internationale du vestimentaire en termes d'identité. Être compétitif tout en gardant une certaine authenticité. Là où elle est compétitive est dans la manière où les designers s'expriment à travers leurs créations », a fait savoir Rodriguez Randriamamonjy, directeur créatif et fondateur de Meva Sanjy. En somme, la mixité des cultures anime la société, contribue au développement d'un pays !