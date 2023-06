Madagascar: Travaux publics - Elaboration des outils pour la gestion de l'entretien des infrastructures

Le Japon à travers la JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale) transfert des technologies servant à renforcer les capacités des agents du ministère des Travaux Publics et de ses organismes rattachés concernant la gestion de l'entretien des infrastructures routières et des ponts à Madagascar.

Ainsi, « dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de Développement des Capacités de gestion de l'entretien des routes et des ponts à Madagascar, dans sa phase 2, des outils seront élaborés pour aider nos techniciens. Il s'agit notamment de trois outils livrables concernant le manuel d'inspection et de diagnostic des routes, le manuel d'inspection et de diagnostic des ponts et le manuel de réparation des routes.

La formation des agents n'est pas en reste ». Le Secrétaire général du ministère des Travaux Publics, Sambisolo Emile Joseph, l'a évoqué lors de l'ouverture de la 4e réunion du Comité conjoint de coordination de ce projet hier l'ININFRA à Alarobia. En effet, « tout notre réseau routier long de 12 000km et nos ouvrages devraient être entretenus d'une manière périodique afin de maintenir leur durabilité et partant la circulation des biens et des personnes », a-t-il poursuivi.

Outre ce transfert de technologie, « le JICA contribue également à la rénovation de deux ponts à Mangoro et Antsapazana se trouvant sur la Route Nationale No 2. Les travaux de rénovation avancent bien actuellement », a annoncé le Dr Tsuchida Takayuki, Chef d'équipe du projet de la JICA.