Ile Maurice: Gestion des entreprises l'ICSA - Sous la houlette du Chartered Governance Institute

Les normes élevées de gouvernance, inspirées de l'ex-Institute of Secretaries, sont désormais intégrées dans la branche mauricienne de l'institut londonien. Deux de ses dirigeants ont fait le déplacement pour marquer la transition de l'entité mauricienne vers les nouvelles perspectives

L'avenir, dans une large mesure, appartient-il à ceux qui osent investir dans la gouvernance, dont le principal objectif consiste à dessiner, suivre et gérer l'existence et l'évolution, tant des entreprises que des organisations ? La réponse à cette question est oui sans condition aucune pour la direction de l'ex-Institute of Secretaries, chargé de défendre les intérêts des secrétaires de compagnie et basé à Londres, dont le partenaire local est l'ex-Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA).

Cette conviction de la direction de l'exICSA a été traduite dans les faits avec un changement dans l'appellation même de l'organisation mère, qui s'appelle désormais The Chartered Governance Institute, dont fait partie le Chartered Governance Institute UK & Ireland, une de ses neuf divisions, incluant celle de Maurice. Autrement dit, le Chartered Governance Institute a fait de la gouvernance le facteur autour duquel elle va organiser tous les services offerts, dont la formation professionnelle. C'est-à-dire, la formation de ces professionnels à qui des compagnies et organisations confient la gestion et le contrôle de leur existence dans le temps.

«Le nom que l'ex-Institute of Secretaries s'est offert consiste à amener nos membres à travers le monde à prendre conscience de l'importance que les normes relatives à la gouvernance ont prise dans le fonctionnement de la division de cette organisation basée à Londres dans le contexte de l'ambition du Royaume-Uni de se positionner comme le leader global en matière d'intégration des valeurs propres à la gouvernance. Nous voulons démontrer comment notre objectif vise à être le numéro un pour promouvoir des normes très élevées en matière de gouvernance.

Nous voulons nous assurer que nos collègues disposent de la formation et des opportunités de développement pour être en mesure de travailler avec les législateurs et les organismes régulateurs», a ainsi indiqué Victoria Penrice, présidente de la branche du Chartered Governance Institute UK & Ireland basée à Londres, lors d'une conférence de presse au Happy World House, à Port-Louis, le jeudi 24 mai.

Pour formaliser l'entrée en scène dès 2019 de l'ex-ICSA dans la mouvance de la gouvernance, Victoria Penrice et Theresa Minnie, Head of Outreach de l'institut, ont fait le déplacement à Maurice du 17 au 25 mai. L'ex-ICSA est désormais connu comme le Chartered Governance Institute (Mauritius). Roodesh Muttylall, président de la branche mauricienne, se dit, pour sa part, enchanté que l'option de promouvoir les normes les plus élevées en matière de gouvernance ait été retenue par l'organisation dont il fait partie. «D'autant plus que l'État mauricien n'a pas raté l'occasion d'accorder à la gouvernance la place qu'elle mérite dans son mode de fonctionnement avec la mise sur pied du National Committee on Corporate Governance, qui en 2016 a publié le National Code for Corporate Governance.»