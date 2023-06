Angola: Les députés du MPLA veulent une participation active des citoyens à la résolution des différents problèmes

Cuito (Angola) — Les députés du MPLA souhaitent la participation active des citoyens à la résolution des différents problèmes qui affligent les familles, notamment sociaux et économiques, afin d'améliorer de plus en plus les conditions de vie de la population.

Cette position a été exprimée jeudi, dans la ville de Cuito, province de Bié, par la députée Idalina Valente, qui coordonne un groupe de ces représentants du peuple, qui se trouvent dans cette région, dans le cadre de son programme de contact avec les populations.

L'idée, selon Idalina Valente, est de faire participer le citoyen à la formulation et à l'exécution des politiques publiques et de ne pas devenir un simple auditeur, permettant une participation active et positive à l'élaboration du budget du citoyen.

C'est dans cet esprit, a-t-elle ajouté, que les députés ont décidé d'écouter les comités d'habitants et autres, afin de donner la priorité à la résolution des problèmes les plus pressants qui touchent les populations.

La Coordonnatrice en a profité pour saluer la mise en oeuvre du Plan d'Intervention Intégré dans les Municipalités (PIIM) et Kwenda, pour leur contribution au bien-être des familles ainsi qu'au développement des neuf municipalités de Bié.

Quant aux préoccupations, La population de Bié a demandé la construction d'une école de médecine, le bitumage des routes Cuito/Luena et Cuito/Malanje, ainsi que la récupération des routes secondaires et tertiaires.

Elle a également demandé un investissement plus sérieux dans le secteur productif, en aidant davantage de familles paysannes et la construction de terrains de sport.

La population locale a encore besoin de l'intervention de l'Exécutif pour l'amélioration de l'assistance médicale et médicamenteuse, l'équipement des écoles en matériel pédagogique, la construction de foyers pour les enfants de la rue, de logements pour les jeunes, la baisse des prix des produits du panier de la ménagère, le réajustement et l'augmentation des salaires de la fonction publique, entre autres.

Le réajustement du carburant était nécessaire

La secrétaire du Bureau politique pour la politique économique du MPLA, Idalina Valente, a également considéré le retrait de la subvention au carburant comme une mesure nécessaire, car elle permettra à l'Exécutif de payer les salaires, de construire plus d'infrastructures, d'investir dans la production nationale et d'élargir l'assistance aux familles dans le cadre de Kwenda.

Elle a également dit que le Gouvernement pourra acquérir des biens et des services, des équipements, étant désormais une mesure qui s'adapte aux nouveaux défis du pays, principalement la stratégie à long terme Angola/2050, présentée par l'Exécutif et débattue à travers le pays.

Un litre l'essence coûte depuis ce vendredi, à 300 kwanzas, contre 160 auparavant. Quant au diesel, la valeur de 135 kwanzas demeure.