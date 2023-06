Afrique de l'Est: L'Angola et le Soudan évaluent la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Soudan ont analysé, jeudi, à Luanda, le niveau de coopération bilatérale, mettant l'accent sur les questions politiques et diplomatiques, en plus des questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent africain.

L'approche a eu lieu lors d'une rencontre de courtoisie entre le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, et l'envoyé spécial du président du Conseil souverain de transition du Soudan, Daffa Alla Elhag Ali Osman.

L'émissaire soudanais est dans la capitale angolaise pour participer au Sommet extraordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), prévu samedi 3 juin.

L'Angola et le Soudan entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Tous deux font partie de la CIRGL, une organisation créée en 1994 dans le but de résoudre les problèmes de paix et de sécurité dans la région .