Soudan: Le cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté entre les forces en présence a été déclaré suspendu - Les missionnaires aux côtés de la population

Khartoum — La bataille à Khartoum s'est intensifiée et dans les affrontements, avec des bombardements aériens et de l'artillerie lourde au milieu des quartiers résidentiels, 18 personnes ont été tuées et 106 blessées parmi les civils, selon un communiqué du comité médical. Un cadre du Programme alimentaire mondial (PAM) a également rapporté que des miliciens des services d'urgence s'étaient emparés, par la force militaire, de 20 000 tonnes d'aide humanitaire destinées à la population de la ville d'Al-Ubayyid.

Dans ce contexte de danger et de précarité, les missionnaires salésiens ont décidé de rester proches de la population dans la capitale et à El-Obeid. Presque 50 jours après le début de la guerre entre les Forces Armées Soudanaises (SAF) et les Forces de Soutien Rapide (RSF), ils restent à Khartoum et à El-Obeid pour partager avec les paroissiens et les collaborateurs la nouvelle vie quotidienne difficile, pour nourrir l'espérance de la paix.

"Lorsque les premières bombes ont explosé, le samedi 15 avril, la structure des missionnaires salésiens à Khartoum s'est trouvée à mi-chemin entre les lignes des deux fronts ", rapporte la note parvenue à l'Agence Fides. Un engin explosif est tombé dans les laboratoires de l'école de formation professionnelle Saint-Joseph, heureusement à un moment où les étudiants se trouvaient ailleurs", a rapporté le directeur de la structure, le père Jacob Thelekkadan.

Après avoir sauvé les garçons, les religieux ont immédiatement mis en place un service d'assistance aux familles qui, le même jour, ont commencé à demander protection et assistance pour la nourriture et, dans certains cas, un abri temporaire.

Tout le monde au Soudan espère un cessez-le-feu durable qui permettra de reconstituer les réserves alimentaires, de reconnecter les réseaux d'eau et d'énergie et de mettre en place des couloirs humanitaires pour protéger la population de l'affrontement armé entre les deux armées.

L'archevêque de Khartoum, Michael Didi Agdum Mangoria, a appelé à la prière "pour que le bon sens l'emporte des deux côtés".

Le Soudan compte trois présences salésiennes qui ont plus de trente ans d'existence. Le centre de formation professionnelle "St Joseph", situé dans la zone industrielle de Khartoum, compte plus de 500 étudiants.

La paroisse "St Joseph", à environ 27 kilomètres au sud de Khartoum, avec plus de 6 000 fidèles. Le centre de formation professionnelle "Don Bosco" à El Obeid, à environ 500 kilomètres de Khartoum, avec plus de 400 étudiants.