Afrique de l'Est: Le mandat des forces régionales de l'EAC renouvelé pour six mois

Comme prévu, les chefs d'État et de gouvernement membres de l'EAC se sont réunis ce mercredi 31 mai à Bujumbura, la capitale burundaise. Cette fois, les participants se retrouvent dans le cadre du 21ème sommet extraordinaire des Chefs d'Etat de cette organisation. A cet effet, quelques résolutions ont été prises à savoir, la nomination des Secrétaires Généraux Adjoints ;

Désignation du Vice-président de la Cour de Justice de l'Afrique de l'Est (EACJ); Nomination de Juge à l'EACJ. Rapport d'étape et voie à suivre pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC. Il s'est aussi décidé, au cours de cette rencontre, le renouvèlement du mandat de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo pour les six prochains mois.

La RDC représentée !

Par ailleurs, la République démocratique du Congo est maintenant représentée à un organe juridique de cette organisation. Il s'agit de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est dans la division de première instance.

C'est le juge Kayembe Kasanda Ignace Rene, qui va représenter la RDC au sein de cet organe juridique. Pour les autres postes, Andrea Aguer Ariik Malueth a été nommé et assermenté en tant que secrétaire général adjoint de l'EAC, en charge des Infrastructures, secteurs productif, social et politique, et Mme Annette Semuwemba Mutaawe nommée et assermentée en tant que nouvelle secrétaire générale adjointe de l'EAC - Douanes, commerce et affaires monétaires.

Le sommet de Bujumbura a connu la présence de plusieurs parties prenantes dont le Premier ministre Rwandais, Édouard Ngirente, le premier vice-premier ministre de l'Ouganda, le Ministre des affaires de l'EAC, Rebecca Kadaga, le ministre des Affaires présidentielles Ougandais, Barnaba Marial. La RDC, pour sa part, a été représentée par le ministre d'Etat, ministre de l'Intégration Régionale, Antipas Nyamwisi.