Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat et lutte contre le chômage en RDC, UPC - Grâce Masangu sensibilise et encourage les étudiants

L'ASBL Wise women, en collaboration avec la présidence facultaire de la FASE, a organisé une conférence-débat sous le thème : «L'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et le numérique». C'était hier, mercredi 31 mai 2023, à l'Université protestante au Congo (UPC). Ce colloque a eu lieu dans la salle Microfinance Mba et a aligné plusieurs intervenants dont Jean-Claude Masangu, économiste, entrepreneur et président du parti ECO RDC ; Véronique Singa Boyenge, présidente de VSB consulting SAS ainsi que Grâce Masangu, entrepreneure et fondatrice de l'ASBL Wise Women.

Dans son intervention, Grâce Masangu a commencé par présenter sa structure "Wise Women", qui a pour objectif d'accompagner les jeunes à atteindre leurs potentiels et à réaliser leurs objectifs à travers diverses activités.

«Dans le cadre de nos activités, nous avons voulu organiser cette conférence en vue d'échanger avec les jeunes sur l'entrepreneuriat, car nous croyons que nous la jeunesse, et la jeunesse Congolaise, en particulier, nous sommes le monteur du développement économique ici dans notre pays.

Voilà pourquoi, nous avons organisé cette conférence en vue d'échanger sur l'entrepreneuriat a l'aire du numérique, et très souvent, nous jeunes, on a des objectifs, des ambitions mais on hésite.

Plus souvent on ne sait pas comment se lancer, c'est aussi un des objectifs de cette conférence, c'est-à-dire, inciter les jeunes à oser à ne pas avoir peur et à gravir les échelles », a martelé Grâce Masangu, en circonscrivant le cadre.

Pour sa part, Jean-Claude Masangu a prêché par l'exemple de son parcours, indiquant qu'avec le courage et la détermination, on peut arriver à faire de grandes choses.

«Comme mon exemple, je n'ai pas été un entrepreneur, ni un polytechnicien, ni un financier, ni économiste mais j'ai géré la Banque. Mais, comme un économiste, j'ai dis je vais le faire», a-t-il indiqué.

A lui d'ajouter : «La stratégie managériale se rend opérationnelle à partir des applications ci-après : la volonté et le pouvoir de dénicher le problème, l'identification du problème, l'analyse du problème, l'analyse de la faisabilité des réponses à fournir au problème identifié.

Le but et les objectifs à fixer pour atteindre le résultat promettant, la détermination des moyens et techniques pour la concrétisation du projet ; l'analyse du risque et des menaces de l'environnement ou du projet et analyser des opportunités».

En gros, cette conférence s'est voulue un cadre efficient aux étudiants, leur permettant d'avoir des outils adaptables dans le temps adaptable dans le management et le leadership.

A son tour, Veronique Singa, l'autre intervenante du jour, a insisté sur la création d'entreprises, gage de l'autonomie financière et du sens de la gestion. Dans sa logique, il ne faut pas attendre seulement d'avoir un bureau. « Il faut être déterminé », a-t-il dit.

"Il faut arrêter de compter sur la politique, ou la fonction publique. Créons. Tout est à faire ici, c'est une zone qui est vierge, bien sûr l'Etat doit accompagner pour la facilitation mais les opportunités sont là, mais il faut du sérieux dans ce qu'on fait, savoir quel est l'objectif poursuivi, est-ce que c'est de gagner de l'argent ou se développer...», a-t-elle orienté.