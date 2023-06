Congo-Kinshasa: La Dynamique des Mouvements Citoyens appelle à la suspension de l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges

La Dynamique des mouvements citoyens se dit préoccupée par la situation sécuritaire et le déroulement du processus électoral en RDC. Dans un communiqué publié dernièrement, le mouvement propose la suspension de l'examen du projet de loi portant répartition des sièges. Ce, en vue d'éviter le déliement des langues de toutes les parties prenantes et construire au préalable le consensus autour du fichier électoral spécifiquement et de tout le processus globalement.

La Dynamique insiste sur la suspension de ce projet de loi, surtout pour s'assurer que les élections de décembre 2023 soient transparentes, crédibles, apaisées, démocratiques et inclusives. Elle recommande à la CENI de procéder à une contre- expertise de l'audit externe du fichier électoral déjà effectué ou procéder carrément à un autre audit externe de ce fichier via des organisations crédibles et impartiales.

La Dynamique demande par ailleurs aux autorités administratives de mettre immédiatement fin à la répression des manifestations de l'opposition, aux obstructions des mouvements et à l'arrestation arbitraire d'opposants et d'acteurs de la société civile. Elle demande également d'identifier et juger les autorités politico-administratives, policières et/ou militaires, responsables d'atteintes aux droits et libertés politiques depuis le 20 mai 2023, ainsi que la libération immédiate et sans conditions de tous les militants de la société civile arrêtés de façon "arbitraire" et détenus pour avoir exprimé leurs opinions.

La Dynamique condamne des actes de répression "disproportionnés" faits à l'endroit des opposants et exige la libération de ceux déjà aux arrêts. «Libérer immédiatement et sans condition l'opposant Salomon Kalonda et les autres opposants politiques ; et mettre fin à la vague d'arrestations planifiées d'opposants politiques et acteurs de la société civile opposés au contrôle des élections en cours par le pouvoir en place», note-t-on dans le communiqué.

La Dynamique condamne également les atteintes à la liberté d'expression et de la presse constatées depuis un temps. «Cesser immédiatement les atteintes à la liberté d'expression et de la presse notamment, par le refus d'octroi de visa à certains journalistes étrangers, ainsi que par l'arrestation et la convocation de journalistes Congolais, persécutés pour avoir exprimé leur opinion publiquement », dit la Dynamique.

Par ailleurs, la Dynamique appelle d'autres Etats soucieux et concernés par la situation actuelle qui se passe en RDC à s'impliquer activement. «Enfin, la dynamique des mouvements citoyens de la République Démocratique du Congo appelle les pays soucieux et concernés par la crise scandaleuse que subit le Congo à se placer du côté du peuple congolais dans sa lutte acharnée pour la tenue d'élections transparentes, crédibles, apaisées, démocratiques et inclusives en 2023.

Ces pays sont vivement encouragés à envisager de prendre des sanctions ciblées contre les responsables politiques et militaires qui sont investis pour organiser des élections bâclées et qui violent les libertés publiques à travers la répression», conclut la Dynamique.