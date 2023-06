Congo-Kinshasa: Apprenez à connaître l'acteur et musicien d'origine congolaise, Anzor Alem - « Le cinéma congolais dort encore »

Anzor Alem, l'acteur et musicien d'origine congolaise...

Anzor Alem publie des photos de mannequins et du contenu sur sa carrière sur Instagram, où il a amassé plus de 9.000 abonnés

Anzor Alem s'est exprimé d'une voix rauque au micro de l'agence Wevone. A 21 ans et plus de cinq ans d'expérience cinématographique, il est l'une des étoiles montantes de l'industrie cinématographique en RD. Congo.

Malgré une carrière de grande production nationale et internationale, l'acteur et musicien est toujours inquiet quant à l'avenir du cinéma dans son pays d'origine. Lui-même aux multiples casquettes pour affronter la réalité quotidienne, Anzor Alem réside actuellement dans la ville de Lubumbashi au sud-est de la République démocratique du Congo, où il se répare pour une nouvelle production.

Il dit : « Nous le voyons tous. A mon avis, l'industrie cinématographique congolaise dort encore en attendant qu'un bâton magique nous réveille ». Et, il mentionne notamment le manque de professionnalisme et le manque d'agents comme les plus gros problèmes qui freinent le développement de ce secteur culturel à travers l'Afrique.

Anzor Alem en a également profité pour parler de ses prochains projets qui annonceront son retour sur la scène musicale et cinématographique au bout d'un moment sans rien dévoiler. « Je travaille sur un projet qui est toujours en cours. C'est une super production d'un film en République Démocratique du Congo par des sud-africains. Et aussi en même temps, j'attends mon beatmaker qui revient bientôt de Zambie pour sortir de nouvelles chansons », conclut-il.

A seulement 21 ans, Anzor Alem a déjà placé son nom très haut sur la liste des nouveaux jeunes talents en République Démocratique du Congo.

Anzor Alem est un acteur et musicien passionné depuis son plus jeune âge. Il est surtout connu à Lubumbashi, sa ville basée dans le sud-est de la République démocratique du Congo, pour ses rôles au cinéma, notamment dans « Tozoom », en 2022.

Né en 2001 à Kisangani

Oreille percée et coiffure afro, Anzor Alem est née en 2001 à Kisangani. Il est l'un des rares acteurs congolais à être crédité dans des films de renom, et surtout le plus jeune de sa génération a porté haut le drapeau de la République Démocratique du Congo à l'international dans le Cinéma.

Anzor Alem fait ses études primaires tout en s'intéressant au cinéma. Quelques années plus tard, ils déménagent pour s'installer dans le sud-est du pays au Katanga dans la ville de Lubumbashi, où Anzor Alem fait ses premiers pas dans le cinéma après s'être formé. « Je lis des documents téléchargés sur internet pour être un bon acteur », révèle-t-il.

... Et un musicien d'Afro beat

En tant que chanteur, Anzor Alem a sorti son premier single en tant qu'artiste en 2020, dont la vidéo officielle publiée sur YouTube a recueilli des centaines de vues la première semaine. En 2021, il sort un single intitulé « Leloyo ».

C'est un modèle exceptionnel

Ce n'est un secret pour personne que l'Afrique abrite de nombreuses personnes talentueuses.

