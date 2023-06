Congo-Kinshasa: Rumba - La Diva Faya Tess porte la voix de la RDC à l'UNESCO

*Toujours égale à elle, la chanteuse Faya TESS continue à défendre valablement son titre de porte-étendard de la Rumba congolaise sur la scène internationale. Cette héritière légendaire de deux courants majeurs (fiesta et odémba) de la musique a réussi à pénétrer le rouage musical du monde sans coup férir grâce à son talent authentique et surtout son savoir -faire artistique absolu.

Au cours d'un entretien accordé au correspondant du journal La Prospérité en France, André TETU, Président du label Air Monde Culture et Manager attitré de la Diva de la Rumba, a affirmé que la chanteuse a valablement représenté, encore fois, la République Démocratique du Congo,à la cérémonie du lancement des préparatifs du Festival panafricain des Musiques, (FESPAM), tenue au siège de l'Unesco à Paris.

« La 11ème édition du FESPAM aura lieu au mois de juillet à Brazzaville. La chanteuse Faya Tess a été conviée au lancement des préparatifs de ce grand rendez-vous continental de la musique pour représenter le Congo, étant qu'Ambassadrice de la culture congolaise en Europe. Les organisateurs ont réclamé à cor et à cri sa présence pour cette activité. Malgré son agenda très chargé, l'artiste a été obligé d'y participer pour porter la voix de son pays, afin de soutenir la campagne promotionnelle de ce festival.

A cette occasion, la Diva de la Rumba a fait également une prestation en acoustique devant les différents ambassadeurs, dirigeants africains ainsi que des opérateurs culturels. C'était bien passé. Les personnalités ont été émues de sa prestation et aussi de sa manière de présenter sur scène », a confirmé l'infatigable André Tetu, au micro de notre correspondant.

Au mois de juillet, poursuit-il, la Diva Faya TESS, est encore invitée pour représenter la RDC à une conférence internationale et exposition sur la Rumba qui aura lieu dans la ville de Perpignan, au sud de la France. A la fois scientifique et artistique, cette conférence connaîtra la participation des éminents musicologues et tourneurs Français.

Par ailleurs, la star continue son pèlerinage de la Rumba, à travers des tournées musicales dans le monde.

Elle est annoncée pour une production scénique, ce 3 juin 2023 en Suisse dans le cadre d'une soirée VIP, dans la salle de Rondeau Carouge à Genève. « Depuis que l'année a commencé, la Diva de la Rumba est toujours en mouvement pour défendre notre musique. Voilà pourquoi elle reste près de son public. L'année dernière, elle a fait une belle scène au centre d'Arméniens à Genève, qui n'a pas laissé indifférents les organisateurs et les amateurs de la bonne musique. Cette fois-ci, elle y revient encore pour une autre soirée en Suisse », a soutenuson Manager.

Signalons qu'avant son périple de Suisse, Faya Tess était à Cotonou au Bénin où elle a laissé une belle impression durant son passage. La chanteuse a livré un concert inédit dans un cadre luxueux à l'hôtel Novotel devant la crème béninoise.

Les informations à notre possession renseignent que la soirée a été exceptionnelle caractérisée par des belles interventions musicales de l'auteur de la célèbre chanson « Camarade Ö ».

L'artiste a été dignement accueillie par les autorités et publics béninois et très motivée d'honorer ce contrat.

Parlant de la discographie, André Tetu révèle que Faya Tess mijote plusieurs projets dont l'enregistrement en cours au studio du 13ème Volume de la série "Au temps des Classiques".

« Les fanatiques des classiques et amateurs de la bonne musique multiplient leurs demandes. La chanteuse fait le maximum pour suivre et servir son public afin de conjuguer ensemble cette passion culturelle. La prochaine série de Classique sortira cet été sur le marché des disques. Ce projet sera toujours un grand cru et marquera les esprits des amateurs de la bonne Rumba. », a-t-il indiqué.

Il faut souligner que ce projet destiné à rendre hommage aux pionniers de la Rumba congolaise poursuit son bonhomme de chemin grâce aux soutiens indéfectibles des grands mécènes congolais tels que Me Alexis Vincent Gomes et son Excellence Hugues Nguelondele.

Sur le plan artistique, le projet est réalisé avec perspicacité suite à la performance de Cantador Kanta Nyboma et du célèbre guitariste Caien Madoka ce projet sera toujours un grand Cru qui marquera les esprits des amateurs de la bonne Rumba.

Toutefois, Faya Tess est également en studio pour enregistrer un nouveau single en gestation qu'elle envisage de lancer avant la fin de l'année pour gâter son public.

Plus de 35 ans de carrière stable, cette diva à la voix douce poursuit correctement sa carrière professionnelle au niveau international. Très active, Faya Tess est réputée aujourd'hui dans le monde pour sa contribution à l'émergence de la Rumba.

Bravo l'artiste !