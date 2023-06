Afrique: Lancement d'une initiative philanthropique à Addis-Abeba, mardi

Dakar — La capitale éthiopienne, Addis-Abeba va accueillir mardi prochain, le lancement officiel de l'initiative panafricaine et féministe pour la philanthropie en vue de mobiliser de nouvelles ressources financières pour le continent, a appris l'APS de ses organisateurs.

Cet évènement est à l'initiative de la fondation TrustAfrica et Urgent Action Fund-Africa, en partenariat avec la Coalition pour le dialogue sur l'Afrique.

« En juillet 2022, plusieurs acteurs du secteur philanthropique se sont réunis à Naivasha, au Kenya, pour échanger des idées et réfléchir sur les moyens de réinventer le programme de transformation de la philanthropie panafricaine et féministe », lit-on dans un communiqué transmis à l'APS.

« L'initiative vise délibérément à mobiliser de nouvelles ressources massives pour le travail philanthropique panafricain et féministe sur le continent. Ces nouvelles ressources seront données de manière novatrice et transformatrice", ajoute la même source.

La philanthropie est une source importante de financement pour le développement et la transformation du continent, indique le texte.

"L'un des principaux objectifs est de renforcer les écosystèmes organiques et formels des philanthropies panafricaines et féministes fondées sur la réciprocité, l'autodétermination et l'action, grâce à des infrastructures et des mécanismes partagés qui soutiennent, relient et renforcent les groupes et les mouvements locaux", renseignent les organisateurs.

Les initiateurs comptent mobiliser en fin d'année une somme de « 25 millions de dollars américains provenant des contributions d'un large éventail de personnes et de bailleurs de fonds institutionnels existants et nouveaux".

Ils ambitionnent également de recueillir « 500 millions de dollars américains [plus de 300 milliards FCFA] sur les cinq prochaines années et un milliard de dollars américains [Plus de 610 milliards FCFA] au cours des dix prochaines années ».