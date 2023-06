Algérie: Industrie - M. Aoun étudie avec une délégation de l'AAAM le renforcement de la coopération

ALGER — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu une délégation de l'Association africaine des constructeurs automobiles (AAAM) avec laquelle il a étudié les voies de renforcer la coopération bilatérale, notamment à travers l'adhésion de l'Algérie à cette association, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui a eu lieu jeudi au siège du ministère, a été l'occasion pour les membres de la délégation de présenter les activités et les objectifs de l'association, "qui compte les représentants de différents constructeurs automobiles et de fabricants sous-traitants d'équipement et de pièces détachées sur le continent africain, avec pour mission d'accompagner leurs implémentation au niveau régional renforçant ainsi les capacités de l'industrie automobile continentale", précise la même source.

Les entretiens ont permis, ajoute le communiqué, "l'étude des voies et moyens à même de renforcer la coopération, à travers l'adhésion de l'Algérie en tant que membre dans cette association, eu égard à son potentiel et des perspectives prometteuses du marché automobile en Afrique".

Le ministère a expliqué dans son communiqué que les entretiens ont également portés "sur les opportunités de promouvoir et d'intensifier les investissements dans le domaine de la construction automobile, compte tenue des perspectives de croissance du marché automobile sur le continent africain".

L'audience a également permis à M. Aoun de "réitérer l'appui et le soutien du ministère à tous les efforts qui oeuvrent à promouvoir l'industrie automobile et à la diversification et l'essor de l'économie nationale", conclut le communiqué.