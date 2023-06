Algérie: Attaf tient une séance de travail à New York avec le Secrétaire général de l'ONU

NEW YORK (Nations Unies) - Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a tenu, dans le cadre de sa visite de travail à New York, une séance de travail avec le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "le ministre Ahmed Attaf a transmis au Secrétaire général les sincères salutations du Président de la République et ses voeux, réitérant son plein soutien à ses efforts et démarches visant à mettre fin aux crises et à asseoir la sécurité et la stabilité".

Pour sa part, M. Antonio Guterres s'est dit "fier des rencontres qu'il a eues avec le Président de la République, et le souci qu'il a perçu chez lui quant au renforcement du rôle de l'ONU et de l'action multilatérale face aux défis auxquels la communauté internationale est confrontée au niveau mondial. Il a également hautement salué le rôle de la diplomatie algérienne dans le soutien à la stabilité de la Libye et du Mali, et ses contributions réelles à l'avancement des Objectifs de développement durable (ODD) dans la région et l'ensemble du continent".

Par ailleurs, "les deux parties ont évoqué de nombreux dossiers régionaux, à l'instar que la situation dans la région sahelo-saharienne et les développements politiques en République du Mali à la lumière des efforts consentis par l'Algérie pour assurer la reprise du processus de mise en oeuvre de l'Accord de paix et de réconciliation, outre les crises en Libye, au Yémen et au Soudan, et les efforts de l'ONU pour relancer le processus politique en vue de décoloniser le Sahara occidental".

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a également saisi l'occasion pour informer le Secrétaire général du bilan de la présidence algérienne de la 31eme session du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du sommet.