Congo-Brazzaville: Agriculture et Elevage - Anatole Collinet Makosso visite à Doullens l'entreprise Cocorette

Dans le cadre de la préoccupation du gouvernement congolais face à l'accessibilité aux denrées alimentaires, mais également de la sécurité sanitaire des aliments, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a visité, le 1er juin, l'entreprise Cocorette, filiale du groupe Noriap, à Doullens, près d'Amiens dans les Hauts-de-France.

L'entreprise Cocorette est spécialisée dans la production des oeufs calibrés, emballés et distribués dans les grandes surfaces de la France entière. Au cours de la visite de terrain d'Anatole Collinet Makosso, le président directeur général du Groupe Noriap, David Saelens, a présenté son groupe fondé en 2006 et spécialisé en agriculture et élevage.

Basé dans les Hauts de France, ce groupe coopératif régional diversifié est au service du territoire à travers de l'agriculture et le soutien aux agriculteurs des Hauts de France ainsi que de Seine Maritime.

Outre cette présentation, David Saelens a expliqué le fonctionnement de l'entreprise en quatre pôles d'activités, à savoir les productions végétales avec les coopératives Noriap, la Flandre ainsi que la branche négoce représentée par Néo Négoce ; l'élevage et la nutrition animale avec Novial, premier fabricant régional d'aliments, et Yséo, union de coopératives ; la distribution verte où la Sicap développe un réseau de vingt-trois jardineries de proximité et le machinisme, travaux agricoles et transport.

En ajout, Stéphane Gourguechon, le directeur général de Cocorette, a précisé que son entreprise est spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation d'oeufs fermiers label rouge et d'oeufs issus de l'agriculture biologique ; 100% des oeufs commercialisés sous sa marque proviennent depuis sa création d'élevages alternatifs aux cages.

Autres précisions, d'ici à 2025, 100 % des oeufs produits ou commercialisés, sous toutes leurs formes, par le groupe OEufs Nord Europe, toutes marques confondues, seront également issus d'élevages alternatifs aux cages. En 2022, l'atelier de Doullens a conditionné 700 millions d'oeufs par an en raison de 60 000 oeufs par heure.

Edifié par cette visite guidée, Anatole Collinet Makosso a confié s'être rendu à Doullens à la recherche de la mutualisation des solutions à trouver en référence de la déclaration du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors de son discours à la nation le 15 août 2022 : « Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit est un peuple qui n'est pas libre ».

Pour en finir avec cette dépendance alimentaire qui touche plus de 88% de Congolais, le Premier ministre a confié sa ferme intention pour une installation de ce groupe dans les douze départements du Congo.

« Considérant la volonté de mon gouvernement à lutter contre l'insécurité alimentaire et la vie chère, au Congo, je souhaite que Noriap et sa filiale Cocorette nous accompagnent dans la lutte contre la vie chère et la dépendance alimentaire », a laissé entendre Anatole Collinet Makosso.

À l'issue de cette visite de terrain, Brice Arsène Mankou, le facilitateur, a remercié le Premier ministre pour sa disponibilité en lui assurant du soutien de la région Hauts de France, dont il est fils adoptif.

De l'avis des deux parties prenantes à cette visite, une ferme volonté s'est dégagée au point d'envisager de faciliter le Groupe Noriap et sa filiale Cocorette à investir au Congo pour réhabiliter et trouver ensemble des solutions relatives à la lutte contre la dépendance alimentaire. Le gouvernement congolais, grâce une convention de partenariat, facilitera de ce fait une installation de ce groupe dans les zones économiques spéciales et les douze départements du pays.