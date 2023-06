Sénégal: Scènes d'affrontements à Dakar - L'Ucad ravagée par les manifestants

L'Université Cheikh-Anta-Diop (Ucad) de Dakar n'est pas sortie indemne des manifestations qui se sont déclarées hier, jeudi 1er mai 2023, suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux (2) ans de prison ferme. Des manifestants en furie ont brûlé ou saccagé sur leur passage des véhicules appartenant au Coud (Centre des oeuvres universitaires de Dakar) et au rectorat, mais aussi des bâtiments du Temple du savoir.

L'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar a été hier, jeudi, le théâtre de manifestations d'une rare violence. En effet, suite à la sentence de deux (2) ans de prison ferme requis contre l'opposant Ousmane Sonko dans le cadre de son procès contre la masseuse Adji Sarr, des manifestations se sont automatiquement déclenchées dans le campus social de l'université.

Tout a commencé avec des affrontements qui ont duré environ une heure et qui ont opposé des étudiants de Pastef à ceux du Meer (Mouvement des élèves et étudiants républicains). Les derniers nommés voulaient empêcher l'accès à l'avenue Cheikh Anta Diop aux manifestants. Cependant, ces derniers, plus nombreux, ont réussi à repousser leurs antagonistes.

Après avoir chassé les étudiants du Meer, les manifestants ont tenté de rallier l'avenue Cheikh Anta Diop pour bloquer celle-ci. Toutefois, la forte présence des forces de l'ordre qui avaient anticipé le mouvement leur a compliqué la tâche. Les contestataires se sont par la suite repliés à l'intérieur des campus et commencé à s'attaquer aux bus et autres véhicules garés sur place. Au niveau du campus social, plusieurs bus du Coud ont été incendiés. Même situation au campus pédagogique. A la Faculté des Lettres et sciences humaines, des bus et des véhicules particuliers ont été brûlés. Des bus ont aussi été incendiés au niveau de la Faculté des Sciences, de la Fmpo et de la Faseg.

Le CESTI ET LA FACULTE DE DROIT CIBLES

Pendant que certains manifestants faisaient face aux forces de l'ordre qui avaient quasiment bloqué toutes les sorties de l'université, d'autres étaient au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti). Les deux bus et le 4x4 de l'école de journalisme ont été incendiés et l'amphithéâtre Eugénie Rokhaya Aw de ladite école saccagé par les manifestants. Situation similaire à la Faculté de droit de l'Ucad où les contestataires ont mis le feu sur le « célèbre » chapiteau. Des salles et amphithéâtres de la Faculté des lettres ont aussi été vandalisés, sans oublier la direction du Coud qui a également été touchée. Il faut par ailleurs souligner qu'il y a eu d'autres dégâts matériels moins lourds tels que la destruction de certaines portes de l'université, des bancs et des poubelles en métal installés dans les campus.

Rappelons que les émeutes qui ont éclaté dans la capitale sénégalaise et dans différentes autres localités du pays, sont intervenues suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire dite « Sweet beauté ». Une peine de deux (2) de prison ferme qui, si elle est définitive, rendra le leader de Pastef-les-patriotes inéligible pour l'élection présidentielle de février prochain.