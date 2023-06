Sénégal: Mbour - Folle journée de contestation et d'agitation - Des scènes de pillage, des édifices publics incendiés, de nombreux manifestants arrêtés

Le département et la commune de Mbour ont vécu hier, jeudi 1er juin 2023, une folle journée d'agitation, de saccages et de flammes, soldées par des scènes de pillages et des arrestations de manifestants.

Le feu a été présent partout dans la commune et de le département de Mbour, offrant un décor de pyromanie. Dans la commune, la nationale 1 et l'avenue Demba Diop ont connu des barricades en milieu de matinée et des pneus brûlés. Ainsi, comme une trainée de poudre, les casses ont été enregistrées dans l'ensemble des quartiers centraux. La foule en furie s'est épanchée vers le quartier Liberté, au niveau du rond-point Ndadié, avec des pneus brûlés.

Toujours ivre de casser tout ce qui tient debout, les casseurs ont fait cap sur le chantier du Stade municipal de Mbour, pour détruire tout ce qui est baraquement en zinc. Ils ont fait un clin d'oeil à l'agence de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) flambant neuve, en soufflant les vitres.

En début d'après-midi, la foule, de plus en plus grandissante, a fait le pied de grue aux environs du magasin Auchan de Mbour. Malgré la perspicacité des Forces de l'ordre, les casseurs sont parvenus à accéder à l'intérieur d'Auchan, en passant derrière le magasin. Les forces de police ont été secondées par des renforts de gendarmes à la rescousse. Leur intervention a été de taille car ils sont parvenus, par des jets de jets de lacrymogène, à disperser la marée humaine constituée d'adolescents et surtout des talibés déterminés à rééditer le coup de mars 2021, en mettant à sac les lieux.

Au bout du compte, le repli de la foule, sous les assauts répétés des gendarmes, s'est soldé par l'arrestation de quelques personnes trouvées dans le magasin Auchan. La Police, après cet épisode, a redoublé d'ardeur en prenant possession des lieux. Les casseurs et pyromanes ont décampé pour déverser leur furie incendiaire sur l'avenue Demba Diop et la route nationale n°1, pour des bulles de bois d'une scierie.

Une fumée noire opaque s'élevait dans le ciel et visible dans les localités voisines de la commune de Mbour. Les manifestants ont pris d'assaut, sans succès, le siège de la nouvelle Mairie de Mbour. La forte présence policière aux alentours de l'édifice et le Commissariat central à quelques encablures, sans compter la présence remarquée de personnes, des gros bras bien bâtis déterminés à prêter main forte pour la protection de la Mairie a été déterminante.

La commune de Nguékokh n'a pas été en reste. De folles échauffourées ont été au rendez- vous, hier jeudi, entre manifestants et Forces de l'ordre.