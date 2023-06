Sénégal: Verdict de la chambre criminelle dans l'affaire de « viols répétés et menaces de mort » - Ousmane Sonko condamné pour « corruption de la jeunesse» à 2 ans ferme

La Chambre criminelle du tribunal d'instance hors classe de Dakar a rendu hier, jeudi 1er juin, son verdict dans le cadre de l'affaire de « viols répétés et menaces de mort » opposant le leader de Pastef et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, à Adji Sarr, ex-employée d'un salon de massage.

Il a été déclaré coupable du délit de corruption de la jeunesse et condamné à 2 ans de prison ferme mais relâché des deux délits pour lesquels il était poursuivi. La propriétaire de l'institut Sweet beauté Spa, Ndeye Khady Ndiaye, a été également blanchie du délit de complicité de viol mais condamnée à la même peine d'emprisonnement pour « incitation à la débauche et diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs ».

Une autre page se tourne sur l'affaire de « viols répétés et menaces de mort » opposant le leader de Pastef et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, à Adji Sarr, ex-employée du salon de massage, Institut Sweet beauté Spa. La Chambre criminelle du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui avait statué sur cette affaire le 23 mai dernier a rendu hier, jeudi 1er mai, son verdict. Ousmane Sonko qui a été jugé par contumace pour des délits de « viols répétés et menaces de mort » a été condamné pour une autre infraction.

Il s'agit du délit de « corruption de la jeunesse » prévu par l'article 324 du Code pénal. Dans son délibéré, le président de la Chambre criminelle a indiqué que le leader de Pastef a été acquitté des chefs d'inculpation de « viols répétés et menaces de mort » (faits prévus et punis par les articles 320, 320 bis et suivants du Code pénal et la loi 2020-05 du 10 janvier 2020) sur la personne d'Adji Sarr. Des délits pour lesquels, rappelons-le, le leader de Pastef, Ousmane Sonko a été poursuivi, inculpé et placé sous contrôle judiciaire, le 8 mars 2021 dernier, par le défunt doyen des juges, Samba Sall, et renvoyé devant cette Chambre criminelle par une ordonnance de renvoi et de mise en accusation prise le 17 janvier dernier par son successeur, Oumar Maham Diallo.

Il en est de même pour sa coaccusée, Ndeye Khady Ndiaye, patronne de l'institut Sweet beauté Spa, dans le cadre d'une procédure enclenchée le 3 février 2021 et qui a provoqué de violentes émeutes. Elles ont déjà causé la mort de plus de 17 jeunes et d'importants dégâts matériels depuis mars 2021. Poursuivie pour des faits de complicité de viol et de menace, l'ex-patronne d'Adji Sarr a été acquittée par la Chambre criminelle pour ce délit mais déclarée coupable du délit « d'incitation à la débauche et diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs ». Ainsi, tous les deux (Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye) ont-ils été condamnés à une peine d'emprisonnement de 2 ans de prison ferme assortie d'une amende de 600 000f et 20 millions de dommages et intérêts à payer solidairement.

Présente dans la salle 4 du Palais de Justice Lat de Dior de Dakar au moment de la délibération de la Chambre criminelle, la patronne de l'Institut Sweet beauté, Ndeye Khady Ndiaye, qui était accompagnée de son époux, Ibrahima Coulibaly, a suivi avec beaucoup de stupéfaction la lecture du jugement. Habillée en robe bleue, l'ex-patronne d'Adji Sarr est restée dans la salle quelques minutes après la fin de l'audience avant de s'engouffrer dans un véhicule particulier pour regagner son domicile. S'agissant de son ex-employée Adji Sarr, elle a versé quelques larmes après la lecture du verdict.