Afrique du Nord: Indice Mondial de la Misère - Des pays de l'Afrique du Nord mal classés

Le chômage, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt bancaire ont contribué à accroître la misère dans le monde, selon le rapport Hanke's Misery Index (Hami) 2023 qui mesure la misère des peuples sur la base de plusieurs indicateurs.

Globalement affectés par le chômage et l'inflation, les pays d'Afrique du Nord sont mal classés. Seulement deux d'entre eux, le Maroc et l'Egypte, affichent de meilleurs indices que la moyenne mondiale. La crise sanitaire suivie de la guerre en Ukraine ont entraîné des situations d'inflation dans le monde. La hausse généralisée des prix s'est traduite un peu partout par le renchérissement du coût de la vie et un appauvrissement des couches les plus vulnérables.

De même, le ralentissement économique a été aggravé dans certaines régions par les effets du changement climatique avec son lot de sécheresses, d'inondations et de cyclones qui ont eu des conséquences néfastes sur les peuples de certaines régions, notamment en Afrique de l'Est, de l'Ouest et australe.

La conséquence est que le nombre de pauvres s'est accru dans le monde, notamment dans les pays en développement, ainsi que la misère. C'est ce qui ressort du Hami de Steve H. Hanke, de l'Université Johns Hopkings (Etats-Unis). Selon le rapport, dans la sphère économique, la misère a tendance à découler d'une inflation élevée, des coûts d'emprunt élevés et du chômage, et le moyen infaillible d'atténuer cette misère est la croissance économique.

Le rapport se fonde sur une batterie d'indicateurs dont le taux de chômage, l'inflation, les taux de prêts bancaires et la croissance du produit intérieur brut. Les pays qui sont arrivés à réaliser de bonnes performances économiques ont réussi à réduire cette misère via la création d'emplois et de richesses.

Plus l'indice d'un pays est bas, plus celui-ci est moins miséreux et plus cet indice est élevé, plus ce pays est miséreux. A travers cette batterie d'indicateurs, la comparaison des 157 pays étudiés permet d'avoir une idée « sur les endroits dans le monde où les gens sont tristes ou heureux », indique le rapport.

Selon le document, les pays les moins miséreux du monde sont la Suisse avec un indice de 8,518 qui le positionne au 157e rang mondial, suivie du Koweit (8,6, 156e mondial), l'Irlande (8,602, 155e mondial), le Japon (9,071, 154e mondial) et la Malaisie (9,075, 153e mondial).

Les pays les plus miséreux du monde sont le Zimbabwe avec un indice de 414,7 qui le propulse au premier rang devant le Venezuela (330,8, 156e mondial), la Syrie (225,4, 155e), le Liban (190,337, 154e) et le Soudan (176,1, 153e) à cause notamment de l'inflation et du chômage.

Classement des pays de l'Afrique du Nord de l'indice mondial de misère 2022

Rang mondial

Pays

Score

Facteur déterminant de la misère

30e

Libye

60,3

Chômage

41e

Algérie

50,2

Chômage

43e

Tunisie

46,905

Chômage

44e

Mauritanie

45,4

Chômage

52e

Egypte

41,832

Inflation

68e

Maroc

36,565

Chômage

Source: Steve H. Hanke