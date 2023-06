Congo-Brazzaville: Télévision - Des installateurs de Canal+ Congo ont reçu leurs accréditations

Soixante-sept techniciens installateurs qualifiés et agréés Canal+ ont obtenu leurs accréditations, le 26 mai, à Brazzaville, après trois ans de formation. Issus de diverses localités, les jeunes bénéficiaires ont été formés par Canal+ Congo, notamment sur la relation clients, les règles de gestion, les équipements et services ainsi que la réception directe par satellite.

Le renforcement des capacités des techniciens qualifiés et agréés Canal+, d'après le directeur général de Canal+ Congo, Jean-Pierre Baseme, s'inscrit dans le cadre du programme de formation continue des techniciens. Lancé depuis 2017, ce programme vise à améliorer la qualité de service rendu aux abonnés, par exemple, la mise en oeuvre des installations de réception de la télévision par satellite, des chaînes du bouquet Canal+...

La formation proposée est fondée sur le concept «Service plus» et son contenu porte non seulement sur des cours théoriques et des exercices pratiques de mise en oeuvre des installations de réception Tv par satellite, mais aussi sur la relation entre les techniciens et les abonnés. « Nous saisissons cette opportunité pour rappeler combien ils sont importants dans la chaîne de recrutement des abonnés.

Et ce, dans le cadre du processus du service à valeur ajoutée. Nous sommes ici pour célébrer leur mérite. Ces accréditations leur confèrent l'autorisation d'exercer comme techniciens agréés, comme dignes ambassadeurs de la marque Canal+», a souligné Jean-Pierre Baseme.

Au cours de la formation, l'accent particulier est mis sur les trois composantes des compétences des techniciens agréés Canal+ : le savoir, le savoir-faire et le savoir être. Selon le directeur des opérations à Canal+ Congo, Gustave Tsassé, le but est de mieux répondre aux besoins des abonnés et d'assurer une totale satisfaction du client.

Ces sessions de formation représentent un investissement de près de 40 millions de francs CFA, pour la période de 2019-2022. Il témoigne de l'engagement de Canal+ à offrir à ses abonnés un service de qualité, aussi bien en termes de contenu de programmes qu'en termes de qualité du service technique et de la relation technicien/abonné.

La cérémonie de remise des accréditations aux bénéficiaires, retenons-le, s'est déroulée en présence de plusieurs autorités parmi lesquelles le directeur de cabinet au ministère de la Communication et des Médias, Antoine Oviébo Ethaï; du directeur départemental de l'Enseignement professionnel, Parfait Boro; y compris des membres du réseau des partenaires de Canal+Congo. Celle-ci est la deuxième après la vague de 2019 qui avait distingué quatre-vingt-dix installateurs formés.