Congo-Brazzaville: Melting Crew Awards - Nestelia Forest, meilleure artiste féminine

La jeune artiste musicienne congolaise, Nestelia Forest, a été sacrée, le 21 mai, meilleure artiste à Fantenay-sous-Bois, en France, dans le cadre de la onzième édition du Melting Crew Awards.

Nouveau visage féminin du rap congolais, Nestelia Forest, la trentaine révolue, est une vraie bulle de bonheur et possède un humour en or. Gracieuse et altère, elle se révèle envoûtante sur scène, disséquant souvent les maux qui minent la société congolaise dans ses chansons.

Sa musique estampillée par ses émotions, ses doutes, peurs et espoirs, laisse transparaître beaucoup de douceur. Nestelia Forest conseille, conscientise avec une petite dose d'humour.

Notons que Melting Crew Awards, organisé par l'association Kimia & Co, est un grand rendez-vous multiculturel et intergénérationnel axé sur la musique afro urbaine et la danse.

Pour cette édition, l'accent de brassage culturel a été mis en exergue avec des battles de danses et une remise de prix aux artistes, selon différentes catégories.