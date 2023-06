Afrique: A la découverte de Joseph Archange Ndzoukou, un espoir pour l'avenir du football congolais

Joseph Archange Ndzoukou n'est plus à présenter au public sportif congolais. Ce jeune homme qui a fait des prouesses avec ses coéquipiers lors de la récente Coupe d'Afrique des nations (CAN) U17 qui s'est déroulée en Algérie a confirmé son talent et fait partie, sans nul doute, des futurs acteurs principaux du ballon rond au Congo.

A l'image des différentes compétitions nationales et internationales où il participe, le jeune Joseph marque souvent son passage. Au terme du tournoi international des U-14 dénommé Coppa Angelo Quarenghi, en 2019 en Italie, il était sacré meilleur joueur de la compétition devant les athlètes venus de divers pays.

Ses performances individuelles et collectives augurent un bel avenir pour ce joueur qui possède non seulement les qualités d'un bon leader mais aussi d'un footballeur tout terrain qui connaît booster ses collègues sur le terrain.

Buteur lors du match Congo-Algérie dans le cadre des matches de poule de la CAN U-17, Joseph Archange Ndzoukou est un véritable made in Congo. Il est, en effet, le pur produit du Centre national de formation de football, un espace qui encadre et forme la majorité des joueurs des moins de 17 ans qui ont intégré la sélection nationale.

Selon certains témoignages, ce jeune, arrivé au centre en 2017 via un test, est un exemple de sérénité et de respect. « Il applique souvent les enseignements selon les principes des encadreurs », lance un cadre de la fédération qui suit l'équipe des U-17 depuis plusieurs mois.