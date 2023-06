Congo-Brazzaville: Miss messagère de paix - Le casting débute le 7 juin

Le directeur général de Mod'art Congo, Melchiyad Yoka, organisera, les 7 et 11 juin à Brazzaville, un casting en vue d'élire la Miss messagère de paix. Les candidates qui seront retenues prendront part à la grande finale qui se déroulera le 30 septembre prochain.

La finale sera précédée par deux autres phases, à savoir les préliminaires et la demi-finale. Pendant les préliminaires qui se dérouleront les 15, 22 et 29 juillet, aucune candidate ne sera éliminée.

Elles auront plutôt le privilège de mettre en pratique les notions apprises auprès de leurs deux coaches. En d'autres termes, la phase des préliminaires permettra aux candidates de s'entraîner ou de passer un test avant la vraie bataille.

En outre, pendant la demi-finale, le jury se verra obligé d'éliminer les candidates qui n'auront pas réussi à satisfaire aux exigences de la compétition. Cette demi-finale se tiendra le 9 août. Ce n'est que le 30 septembre que la Miss messagère de paix sera élue.

Sa mission principale consistera à défendre les droits et valeurs de la femme congolaise en particulier et africaine en général. Pour ce faire, cette ambassadrice sera appelée à prendre part à des colloques, des séminaires et bien d'autres réunions à caractère scolaire, universitaire, politique voire humanitaire.

Pour prendre part à la compétition, les personnes intéressées devront constituer un dossier comportant une photographie complète, l'identité et le contact téléphonique. Ce dossier devra être envoyé par WhatsApp au numéro 06 461 86 46.

Notons que les inscriptions à ce concours de beauté, commencées le 15 mai dernier, s'achèveront le 6 juin. La cérémonie d'ouverture, quant à elle, est prévue le 8 juillet.

La maison Mod'art Congo, notons-le, a vu le jour en 2010. Elle a pour but non seulement de promouvoir la culture et la mode congolaises, mais aussi et surtout d'accompagner les jeunes talents en quête de visibilité.