Afrique: Les supporters de l'USMA donnent le ton à 48 heures de la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies

48 heures avant la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF entre l'Union Sportive de la Médina d'Alger (l'USMA) et les tanzaniens de Young Africans, le samedi 3 juin 2023 au Stade du 5 juillet 1962, la fièvre monte dans la capitale algérienne.

Les supporters de l'USM Alger attendent la deuxième manche de la finale de la Coupe de la Confédération Total Energies de la CAF avec une ferveur particulière. Ils espèrent tous voir le club de la capitale algérienne soulever pour la première fois un trophée continental, samedi au Stade du 5 juillet 1962 d'Alger, à l'issue de la rencontre face au Young Africans.

Victorieux au match aller à Dar Es Salaam 2-1, le club algérien a marqué un pas géant vers le sacre. A défaut d'une autre victoire à domicile, les fans de l'USMA espèrent voir leur équipe conserver au moins cette avance acquise loin de ses bases.

Tous les billets mis en vente ont été écoulés en ligne. 60.000 tickets représentant la capacité de ce stade ont été vendus. Seuls les supporters chanceux ont pu obtenir le précieux sésame pour cette finale compte tenu de la forte demande enregistrée. C'est donc dire que cette finale retour se jouera dans un stade du "5 juillet 1962" archicomble.

Les quartiers d'Alger, en particulier les bastions de l'Union tels que "Soustara", "Casbah" et "Bab el Oued", "Saint-Eugène", connaissent une ambiance festive à la dimension de l'événement que la capitale algérienne n'avait pas connu ces dernières années, notamment depuis 2015 lorsque le club recevait les congolais du TP Mazembe en finale de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF.

La capitale algérienne a été décorée en rouge et noir, c'est-à-dire aux couleurs du l'USMA. De grandes bannières sont accrochées dans divers quartiers, sur les fenêtres des maisons, sur des balcons, au-dessus des bâtiments et même dans des résidences. En visitant les quartiers d'Alger, l'on plonge directement dans l'atmosphère de cette finale retour de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF que le public attend avec impatience.

Les animateurs de l'USM Alger, qui font partie des meilleurs du pays, ont longtemps été appelés "The Listener", après qu'ils aient composé de nombreuses chansons qui sont ensuite chantées dans divers stades nationaux et parfois même au-delà des frontières de l'Algérie. Ils s'apprêtent à apporter une touche spéciale et unique à cette finale continentale à la maison.

Les supporters de l'USM Alger de toutes les catégories et de tous les âges (anciens, jeunes, enfants, femmes) ont uni leurs forces pour préparer cette finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ils ont prévu des activités et célébrations avant, pendant et après le match du 3 juin au Stade du 5 juillet 1962 d'Alger.

Ces derniers jours, les fans du club ont été très nombreux à faire la queue pour l'achat de petits gadgets aux couleurs du club. Ils arrachent des chemises, des chapeaux, des écharpes... spécialement conçus pour la finale, de même que tout ce qu'ils peuvent trouver aux couleurs du club. Des feux d'artifice sont également sollicités pour les célébrations en cas de titre.

Les rues d'Alger devraient vivre une nuit de folie après la finale, surtout si le capitaine du Club, Zineddine Belaid et ses camarades parviennent à soulever le trophée. Les fans se préparent à le célébrer pendant des heures, de samedi soir à dimanche.

La finale débutera à 20h00 heure locale (19h00 GMT).