Afrique: Le Maroc, une source d'inspiration pour l'Afrique pour accélérer la transition digitale (PDG de Kaoun International)

Marrakech — Le Maroc constitue une source d'inspiration pour l'Afrique pour accélérer la transition digitale, a souligné, jeudi à Marrakech, Mme Trixie LohMirmand, PDG de Kaoun International, organisateur de GITEX Africa.

"En s'investissant dans la transition digitale, plusieurs industries marocaines offrent, désormais, d'excellents exemples d'exploitation et d'assimilation des dernières technologies pour la réalisation des résultats probants", s'est félicitée Mme LohMirmand dans un entretien accordé à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, en marge des travaux de la première édition de GITEX AFRICA, un événement phare placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"Le Maroc offre ainsi une grande inspiration pour d'autres pays du Continent", a-t-elle enchainé, affirmant que Ce Salon de grande envergure est "la plateforme qui montre au monde de quoi le Maroc est capable et ce qu'il peut faire pour inspirer davantage le reste du Continent africain".

Dans ce sens, la PDG de Kaoun International a salué le "fort" engagement du gouvernement marocain pour réussir la transition digitale, faisant savoir que cet engagement s'illustre, notamment par la sélection de 100 startups marocaines pour présenter leurs projets au Gitex Africa, afin d'avoir la possibilité de se connecter avec des investisseurs et des startups de toutes les régions du monde, dans l'optique de renforcer leur compétitivité et leur expertise.

"Ce fort engagement a motivé notre choix du Maroc pour organiser Gitex Africa, un engagement exprimé par les moyens mis à la disposition des entreprises, des start-ups et des investisseurs, ainsi que par les stratégies mises en place par le ministère de tutelle pour réussir la transition digitale de l'économie marocaine", a-t-elle indiqué, ajoutant que le Royaume nourrit "d'énormes espoirs ainsi que de grandes ambitions" dans ce domaine.

Dans la foulée, Mme LohMirmand, a souligné que le Royaume, qui "constitue une porte d'entrée combien stratégique vers l'Afrique", est doté d'industries très fortes (finance, automobile, agriculture...) et d'une feuille de route orientée vers l'avenir pour la transition digitale de son économie.

S'agissant du choix porté sur Marrakech pour abriter les travaux de la première édition de GITEX AFRICA, la patronne de Kaoun International a indiqué que la Cité Ocre, qui figure dans le top 10 des meilleures destinations mondiales par TripAdvisor, dispose d'excellentes infrastructures pour accueillir les délégués venus du monde entier, le temps de prendre part au Gitex Africa.

"Marrakech jouit d'un environnement très sûr et d'excellentes infrastructures sur lesquels nous pouvons compter", s'est-elle félicitée, se disant très fière de voir que cet événement jouit surtout, d'un grand soutien gouvernemental.

Tout en exprimant sa gratitude au gouvernement et au peuple marocains pour leur hospitalité et leur amitié, Mme LohMirmand s'est dite "trés satisfaite de l'ambiance positive qui a régné tout au long de ce Salon. "Je pense que la communauté mondiale visitant le Salon a ressenti la même hospitalité et la même amitié de la part du peuple et du gouvernement marocains", a-t-elle dit.

Porté par l'Agence de Développement Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, cet événement réunit des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires autour d'échanges riches, entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d'entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale pour cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.