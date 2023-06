Maroc: ORMVA de la Moulouya - Tenue à Berkane de la 1ère session du conseil d'administration au titre de 2023

Berkane — L'Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya (ORMVAM) a tenu, vendredi à Berkane, la 1ère session de son Conseil d'Administration (CA) au titre de l'exercice 2023, sous la présidence du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Les travaux du cette réunion de travail, qui s'est déroulée en présence notamment des représentants des provinces concernées, ainsi que des membres du Conseil, ont été consacrés à la présentation du bilan des réalisations physiques et financières de l'exercice 2022, l'état d'avancement de l'exécution du programme de l'année en cours au 26 mai 2023 et les résultats de la saison agricole en cours, indique un communiqué du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

S'agissant de la saison agricole en cours, elle est marquée par un déficit pluviométrique au niveau de la zone d'action de l'Office et une situation hydrologique défavorable traduite par de faibles apports d'eau en 2021/2022, précise-t-on, faisant état que plusieurs projets ont été lancés dans la Région de l'Oriental dans le cadre du Plan Agricole Régional (PAR).

Il s'agit principalement des projets de modernisation des secteurs irrigués dans la plaine du Garet, de renforcement de l'alimentation en eau potable des villes de Berkane, Nador et Driouch par la construction et la mise en oeuvre de nouvelles stations compactes de déminéralisation d'eau en provenance des nouveaux forages.

Les autres projets concernent la réalisation des conduites d'adduction pour la déconnexion des systèmes d'AEP du canal d'irrigation de la rive gauche et de la rive droite du périmètre irrigué de la Moulouya, ainsi que le lancement du premier projet d'agrégation de la filière du caroubier.

Concernant le bilan des réalisations au titre de l'exercice 2022, des indicateurs de performance positifs ont été enregistrés, explique la même source, faisant observer que les subventions accordées aux agriculteurs dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA) ont atteint un montant de 212 millions de DH.

Pour ce qui est du bilan de l'année en cours, il a été axé essentiellement sur l'état d'avancement de la mise en en oeuvre des projets de la stratégie Génération Green et l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027.

Le programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 porte essentiellement sur la création de points d'eau pour l'abreuvement du cheptel et le développement des périmètres de PMH (petite et moyenne hydraulique) qui ont mobilisé une enveloppe budgétaire de 17,86 millions de dirhams pour la période 2020-2022.

Il porte également sur la reconversion collective à l'irrigation localisée, dont la superficie cumulée reconvertie a atteint 930 ha entre 2020-2022, la reconversion individuelle à l'irrigation localisée avec une superficie convertie de 24.883 ha jusqu'au 31/12/2022 ainsi que l'aménagement hydro-agricole et la modernisation et réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau à but multiple (Plan d'Urgence).

Dans le cadre du Programme de Réduction de l'impact du Déficit Pluviométrique (PRIDP), une dotation de 153.139 quintaux d'orge, 29.094 quintaux d'aliments composés et une enveloppe budgétaire de 200.000 dirhams ont été allouées pour le transport des aliments de bétail au profit des éleveurs de la zone d'action de l'ORMVAM pour couvrir la période de 2022 au 26 mai 2023.

Les membres du Conseil d'Administration ont salué le sérieux et l'efficacité des actions menées par l'ORMVAM pour contribuer au développement agricole de sa zone d'action à travers la mise en oeuvre des projets programmés dans le cadre du plan agricole régional de la stratégie Génération Green.

Au terme des travaux du conseil, le ministre a félicité la direction de l'Office et ses cadres pour les résultats et les indicateurs obtenus, en soulignant la nécessité de continuer à engager et à mobiliser toutes les ressources pour garantir la réussite de la mise en oeuvre de la stratégie agricole Génération Green 2020-2030 au niveau de la région de l'Oriental.