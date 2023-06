Afrique: 'Gitex Africa' - Les banques appelées à adopter des campagnes de sensibilisation innovantes pour faire face aux cyberattaques (atelier)

Marrakech — Les participants à un atelier organisé dans le cadre de la première édition de "Gitex Africa", ont appelé jeudi, à Marrakech, à adopter des campagnes de sensibilisation innovantes pour faire face aux cyberattaques.

Les intervenants à ce panel initié sous le thème "sécuriser notre argent", ont mis l'accent sur l'importance de recourir, dans le cadre de ces campagnes, aux différents genres artistiques, dont le théâtre et la musique, afin de garantir leur diffusion à une large échelle.

Tout en relevant que l'Afrique continue d'afficher une accélération des taux de bancarisation et d'inclusion financière, les intervenants ont appelé à accompagner cette dynamique par des campagnes de sensibilisation intelligentes et innovantes.

Les participants, dont experts en cybersécurité et du secteur bancaire, ont mis en garde contre la prolifération des malware, tels que les rançongiciels (ransomware), appelant à l'adoption d'une approche multidimensionnelle mêlant la sensibilisation et l'adoption de stratégies cyber-sécuritaires efficientes.

Ces experts ont aussi fait remarquer que l'automatisation des secteurs et leur digitalisation ont eu comme conséquence l'émergence de plusieurs menaces nécessitant le renforcement de la cybersécurité afin de garantir une utilisation sure des nouvelles technologies, dans les opérations bancaires.

Tout en soulignant l'importance et l'actualité de cette question pour le continent africain notamment durant la période post-Covid-19, les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de partager les données entre toutes les parties concernées, faisant remarquer que tous les pays sont exposés à ces menaces cybernétiques, qui exigent des solutions efficaces et une coopération renforcée.

Et de noter que les services bancaires sont devenues quasi-digitalisés, nécessitant le renforcement de la coopération afin de faire face de manière efficace à ces menaces, et de mettre en oeuvre des solutions technologiques appropriées pour chaque cas.

Parmi ces mesures visant à garantir la sécurité des services bancaires, les intervenants ont cité le projet "Zero Trust", visant à faire face à la prolifération des rançongiciels et autres programmes malveillants, indiquant que la réduction des dégâts passe par la segmentation, qui est une partie intégrante de l'opération "Zero Trust".

"Zero Trust" représente un processus et une cumulation de mesures orientées vers la réalisation de l'utilisation sure de l'Internet dans le secteur bancaire, ont-ils noté, relevant le besoin de l'actualisation permanente de ces mesures afin d'accompagner les mutations technologiques actuelles marquées par la fluidité et la vitesse.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement de grande envergure porté par l'Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, réunit, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d'entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.