Sénégal: Les évêques mettent en garde les Sénégalais contre 'les dangers de la division et de la violence'

Dakar — Les évêques du Sénégal, "très préoccupés par le climat social et politique" au Sénégal, ont invité vendredi leurs compatriotes à préserver la paix et à éviter "les dangers de la division et de la violence".

"Non à la violence ! Oui à la paix !" ont lancé Mgr Benjamin Ndiaye et les autres évêques lors d'une conférence de presse donnée au cap des Biches, dans le département de Rufisque (ouest).

Dans une déclaration remise aux journalistes, ils estiment que "le climat préélectoral actuel alimente de vives tensions [...] dans notre pays".

Les évêques du Sénégal déplorent "les nombreuses victimes humaines, ainsi que tous les actes de destruction des biens publics et privés, dans un climat de peur et d'insécurité".

Mgr Benjamin Ndiaye et ses confrères mettent en garde les Sénégalais contre "les dangers de la division et de la violence".

Les évêques rappellent aussi "à tous le devoir de construire et de développer ensemble notre pays, dans la paix, la loyauté et le respect mutuel".

De même appellent-ils les Sénégalais "à la raison, à la retenue et à la responsabilité".

"Tous les acteurs de la politique, du social, de l'économie, ainsi que les guides religieux doivent mettre en avant l'intérêt général, promouvoir la justice, la vérité, la paix et l'équité sociale, dans leurs propos comme dans leurs actes", affirment les évêques.

"La Constitution de notre pays garanti[ssant] à tous la liberté d'expression", ils rappellent "le devoir d'une prise de parole vraie, respectueuse, responsable et constructive".

Les pasteurs de l'église exhortent "les jeunes et les forces vives de notre nation à ne pas céder au désespoir, ni à la manipulation au point de brûler, de saccager et de détruire les biens appartenant à autrui et à la communauté".

De même invitent-ils leurs compatriotes à un "retour aux valeurs, notamment le respect de la vie humaine, la promotion du bien commun et de la paix".

Les évêques appellent les Sénégalais au "respect des lois, des règlements et des institutions de la République, qui garantissent notre vivre ensemble".

Les guides religieux catholiques invitent "tous les responsables politiques et leurs militants à privilégier le bien supérieur de notre nation sur les intérêts partisans ou les ambitions personnelles".

Leur déclaration a été rendue publique à la suite de violentes manifestations survenues jeudi à Dakar, Ziguinchor et d'autres villes sénégalaises.

Selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, ces violences ont fait neuf morts.

Elles ont éclaté après que l'opposant Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor et candidat à l'élection présidentielle de 2024, a été condamné jeudi à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse".

Il était jugé par la chambre criminelle du tribunal de Dakar pour viol et menaces de mort sur la jeune dame Adji Sarr, employée d'un salon de beauté à Dakar.

Sonko ne s'est pas présenté devant la juridiction.